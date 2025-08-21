Colón: interceptan una embarcación que buscaba cruzar un cargamento ilegal valuado en 28 millones de pesos

Un cargamento de origen ilegal, cuyo valor total supera los 28 millones de pesos, fue decomisado en un operativo realizado en Colón.

El procedimiento se inició como resultado de tareas de investigación desarrolladas por efectivos de la Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura Naval Argentina, por el posible paso de mercadería por una zona no habilitada.

Como resultado, se interceptó a una embarcación que inició su navegación desde la costa argentina hacia la uruguaya con dos hombres a bordo, quienes trasladaban treinta y dos bultos cerrados.

Tras aprehender a los tripulantes, se comprobó que transportaban un cargamento con 200 cartones de cigarrillos, productos de uso veterinario, equipamiento deportivo para equinos y prendas de vestir sin declarar. Además, fue secuestrada la embarcación.

Según informó El Entre Ríos, intervino en el caso el Juzgado Federal de 1° Instancia de Concepción del Uruguay, a cargo del Juez Subrogante Dr. Hernán Viri.