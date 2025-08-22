Almacén de los 33 abre una convocatoria para construir una agenda cultural colectiva desde septiembre

A partir del próximo mes, el espacio cultural ubicado en la esquina de Bavio y Courreges pondrá en marcha una convocatoria destinada a artistas y colectivos de la ciudad con el objetivo de construir de manera colaborativa una agenda cultural que refleje lo que está ocurriendo hoy en los distintos territorios artísticos. La iniciativa, anunciada por el espacio a través de sus redes sociales, propone que la programación surja del diálogo con la comunidad artística y que funcione como plataforma de visibilidad para voces emergentes.

La premisa es que la grilla no sea el resultado de una curaduría cerrada, sino de un proceso abierto en el que confluyan diversas experiencias y lenguajes, en sintonía con la vitalidad del panorama local.

La invitación alcanza a proyectos de música, artes visuales, audiovisual, literatura, teatro, danza y otras prácticas que exploren cruces y formatos no convencionales. Desde Almacén de los 33 subrayan que la intención es promover una programación participativa, diversa y permeable, capaz de abrazar tanto propuestas en proceso como trabajos ya consolidados que busquen nuevos públicos. La idea de agenda "plural y viva" se traduce en una política de acompañar el desarrollo de artistas y colectivos con instancias de circulación, exhibición y encuentro, entendiendo al espacio cultural como un punto de reunión para distintas generaciones y escenas que muchas veces transitan de manera paralela.

Quienes deseen formar parte deben completar el formulario en línea: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqsBjDHiVNwRsVxRpwKzQQqTqTZ4lFkHbDSA0LRgFRdfqXxA/viewform?fbclid=PAQ0xDSwMVO1lleHRuA2FlbQIxMAABpym97lwJfeLvlVGLKDdFh2nr3auSiowp6LSCinFGEjdls-5f-BsOyLyHLII-_aem__owiI-94Mb-Hw-ncrLs3CA

Para consultas específicas o dudas sobre la adecuación de las propuestas, el equipo de Almacén de los 33 invita a comunicarse por mensaje directo en Instagram: @almacendelos33