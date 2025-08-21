Inspeccionaron el estadio de Independiente y analizan sanciones para el domingo

La Municipalidad de Avellaneda inspeccionó este jueves el estadio Libertadores de América, luego de los serios incidentes que se produjeron en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el local Independiente y Universidad de Chile.

Mientras el presidente del club Néstor Grindetti se encuentra en Paraguay en la Conmebol, el resto de la Comisión Directiva tendrá una reunión para definir, entre otras cosas, cómo se llevará a cabo el partido ante Platense el próximo domingo en el Libertadores de América. Estará involucrado Aprevide para tomar las medidas necesarias este fin de semana.

Todo indica que la localía y ante el Calamar no habrá público en la popular sur alta. En tanto, resta saber si afecta más todavía a la capacidad del público: aforo reducido, solo socios o incluso a puertas cerradas.

A la espera de la definición, Independiente comunicó por redes sociales que se postergó para este viernes el canje del bono, que se iba a realizar este jueves, y anticipó que para las tribunas Pavoni Alta y Baja no estarán disponibles.