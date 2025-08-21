Hubo una reunión entre la FAA Entre Ríos, con consorcios camineros y autoridades de Vialidad

Convocados por la Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina (FAA), hubo una reunión entre el subadministrador de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) junto a representantes de los consorcios camineros Colonia San Jorge (Villaguay) y Cuenca Oriza Sativa (San Salvador). También participaron autoridades de Colonia Baylina, San Ernesto y los jefes de las Zonales XVII -San Salvador y VI- Villaguay.

El encuentro ocurrió este miércoles 20 de agosto. El eje central fue analizar los beneficios de la nueva Ley de Consorcios Camineros, que obtuvo media sanción por unanimidad en la Cámara de Diputados y cuya aprobación definitiva se espera próximamente en el Senado provincial.

Entre los aspectos más relevantes de la norma se destaca “la mayor agilidad en los pagos a los consorcios, actualmente demorados por el sistema de auditorías vigente, lo que dificulta dar respuestas rápidas al mantenimiento de los caminos rurales, especialmente en épocas de cosecha. Con esta modificación, se acortarían los plazos y se facilitaría la mejora de la red vial, contando en tiempo y forma con los recursos que la ley asigna para dichas tareas”.

Por ello, se espera “con gran expectativa la sanción definitiva de la ley, con el acompañamiento de los senadores de los departamentos involucrados”.