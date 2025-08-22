Primera Nacional: Patronato mostrará dos retornos en Munro

Gabriel Díaz será uno de los que volverá a la titularidad en Patronato para el partido ante Colegiales.

Patronato visitará a Colegiales, en el marco de la fecha 28 de la Zona A de la Primera nacional. El Santo irá hasta la casa del Tricolor con la premisa de cortar la racha negativa que lo persigue jugando de visitante y además con la intención de continuar metido entre los principales puestos del Torneo Reducido. El encuentro se jugará este domingo, en Munro, a partir de las 13.

Pensando en la próxima presentación, el entrenador del Santo, Gabriel Gómez, recuperará a dos futbolistas que son titulares en su andamiaje: Gabriel Díaz y Federico Castro, quienes cumplieron la fecha de suspensión ante Arsenal y retornarán al 11 inicial.

El Monito, que cumplirá 50 partidos profesionales, ocupará el lugar de Julián Navas o Fernando Moreyra, mientras que Federico Castro el de Valentín Pereyra que dejará el equipo por acumulación de amarillas, señala Mirador Provincial.

Lo que resta saber es si Gómez cambia el dibujo táctico del equipo o continuará apostando al 5-2-3 que, salvo en Tucumán, flaqueó. Si cambia, existen dos posibilidades, que Maximiliano Rueda pase a ser el volante por derecha y Navas regresaría como lateral derecho, o la ratificación de Rueda como lateral y la chance de otro volante, ya sea Enrique, que implicaría otro sistema, o un volante de características similares a la de Pereyra.

Si bien restan entrenamientos, está claro que Patronato y Gómez están decididos a cambiar para volver a Paraná con algo. Vale marcar que solo restan siete fechas para el final de la etapa regular y cada unidad cosechada es oro, más sabiendo que los próximos serán rivales directos.