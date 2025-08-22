Santa Fe vivirá dos jornadas de arte, música y feria popular

El Centro Cultural y Social El Birri (Av. General López 3698) de la ciudad santafecina se prepara para convertirse en un hervidero de actividad creativa este sábado 23 y domingo 24 de agosto, cuando se realice el Primal Flúo Festival, un encuentro multiartístico que funcionará de 18:30 a 23:00 y que propone acercar al barrio una amplia programación y con fuerte protagonismo femenino sobre el escenario.

Organizado por Primal Teatro-Danza y presentado como ATP, el festival combina espectáculos de teatro, danza, música y música experimental con presentaciones literarias, microediciones, artes visuales y una feria de feriantes locales, y además habrá servicio de buffet y barra para quienes quieran quedarse a disfrutar de ambos días.

La columna vertebral de la programación es el espectáculo Lado Salvaje, a cargo del Grupo Primal Teatro-Danza, que funcionará como un eje performático en ambas jornadas y que reúne a un equipo interdisciplinario encabezado en dramaturgia, coreografía y dirección por Hilda Cardozo. La pieza incorpora poesía original de Magdalena Juri y cuenta en escena con las actrices Chiara Guardone, María Ángeles Sánchez, Magdalena Juri y Leonela Barba. Acompañan en la ficha técnica Carolina Taca en visuales, Candela Re en iluminación y sonido y Valentina Marín Plechuk en la comparación de proyector. Junto a Lado Salvaje, el sábado el público podrá ver "Las mujeres que me habitan", de Maia Korón, y "Last Breath Alone", de María Eugenia Suárez. Además habrá pequeñas cápsulas musicales como "Un puñado de canciones" con María Paula Rodríguez y Sebastián David Berón, y la presentación de la microediciones "La Gota" a cargo de Gonzalo Geller.

La idea de la feria es acompañar también el trabajo artesanal y de oficio del barrio, por eso es que el sábado desfilarán puestos como Coso de Perla Rocha, Ceci macramé de Cecilia Moriondo, La Gulería de Sofía Mafucci, Naturalmente para ti de Valeria Cardozo, Creaciones Mulata de Jazmín Llallana, La Mujer Barbuda de Maia Korón, Eva sin culpa de Daniela Amarilla, Keremos Kultura de Nadia Presti y La Gota de Gonzalo Geller. La idea es que la programación no quede encerrada en el escenario sino que se difunda por todo el Centro Cultural, como una forma más de promover el encuentro entre artistas escénicos, músicos, editoriales y feriantes como parte de un mismo tejido social.

El domingo 24 la jornada incorpora nuevas apuestas, ya que además de repetir Lado Salvaje, la cartelera incluye "El hombre sirena", de Meche Vivacqua con colaboración en dirección de Ana Laura Municoy, la presentación del libro "Bicho sin dueño" del autor Leonardo Pez, y propuestas experimentales como el "Laboratorio del Sueño", un cruce de música, poesía y teatro con la performance de @laru.kia, la voz de @orimareco y la guitarra de @ortegamaedus. Para cerrar la noche estará a cargo el DJ set con Cisn't dj90s + Mashup en vivo a cargo de yam.brez.

La organización aclara que la capacidad es limitada y que, para garantizar la asistencia, puede reservarse lugar llamando al 342 4675523. En cuanto a la modalidad de la entrada, ambos días serán con salida "a la gorra".