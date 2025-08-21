Este viernes comienza en Paraná el Encuentro Entrerriano de Teatro

El acto de apertura será este viernes a las 19, en La Vieja Usina (calle Gregoria Matorras 861). Todas las actividades son libres y gratuitas. Habrá funciones, muestra de fotos, presentación de libros y capacitaciones con inscripción previa. Organizan la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER).

Las salas serán: Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó); Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861); Sala Rubén Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (IAAER), ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 861); Auditorio Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio (Italia 51); y Saltimbanquis (Feliciano 546).

Las entradas para los espectáculos son libres y gratuitas, y podrán retirarse una hora antes de cada función, en la sala que corresponda.

La programación completa puede consultarse en el siguiente ENLACE

Apertura

El acto institucional se realizará el viernes 22 a las 19, en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861) junto a autoridades, integrantes del ConTIER y la comunidad. Se proyectará allí un material audiovisual, producido desde el IAAER, que repasa con imágenes y testimonios, las 40 ediciones del evento. También habrá puestos gastronómicos y funciones en la previa y luego de la ceremonia.

Capacitaciones

Las instancias de formación estarán a cargo de dos especialistas en teatro y gestión cultural: Leila Barenboim y Guillermo Meresman. Inscripciones AQUÍ

Homenajes

El domingo y como corolario de tres jornadas de intensa actividad, se realizará una entrega de premios trayectoria ConTIER. En el acto recibirán distinciones: Celia Pilnik, Adolfo Jesus Lucca, Charo Montiel, Marta Cot y Joel Rocha. También tendrá un reconocimiento honorífico Carlos Enrique Zelayeta. El acto sucederá en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861), a las 20.

El Encuentro Entrerriano de Teatro forma parte de Cuac! (Cultura Activa), un programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura desarrolla en toda la provincia, con una mirada federal. Este año ya se realizaron Encuentros Entrerrianos en Galarza (Muralismo), Diamante (Música) y Chajarí (Artes Visuales).