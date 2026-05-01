El Festival Internacional de Cine de Entre Ríos confirmó su octava edición

A través de la página oficial del proyecto, se anunció la realización de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer), que tendrá lugar entre los días 24 y 29 de noviembre. El evento se desarrollará principalmente en la ciudad de Paraná, contando además con diversas subsedes distribuidas en el territorio provincial para extender el alcance de la propuesta cinematográfica a otros puntos de la provincia.

Esta nueva convocatoria del festival buscará reunir a realizadores, artistas y público general para promover la producción audiovisual local y nacional.

La estructura del festival para este año no fue anunciada de manera oficial, pero se espera que vuelva a contar con sus secciones competitivas (categoría de largometrajes nacionales y la de cortometrajes entrerrianos), orientadas a visibilizar el trabajo de los directores de la zona y a nivel nacional.

El Ficer se proyectó en sus ediciones anteriores como una plataforma de exhibición relevante por la calidad de las películas seleccionadas y, sobre todo, por el creciente acompañamiento de los espectadores y el respaldo del sector audiovisual, que le han permitido ganar terreno en el panorama de festivales de cine de Argentina.

Además de las proyecciones en sala, se espera que el evento incluya una amplia variedad de actividades, como la realización de charlas abiertas, mesas de debate sobre la realidad de la industria y presentaciones de referentes del cine, tanto a nivel regional como nacional.