Cineclub FCEDU celebra su primer año con el 1° Festival de Cortos Estudiantiles

El Cineclub de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER) está de festejo: cumple 1 año de encuentros, proyecciones y debates, y lo celebrará con la primera edición del Festival de Cortos Estudiantiles FCEdu.

El Festival, que se realizará los días jueves 28 de agosto y 4 de septiembre, será un espacio para compartir producciones audiovisuales realizadas por estudiantes de la facultad, en cualquier género o formato. En ese marco, está abierta la convocatoria para el envío de producciones que además contará con una selección de los cortos para ser incluidos en la grilla de programación de Aula A FCEdu- Streaming.

Convocatoria

Estudiantes de la FCEdu-UNER pueden enviar sus cortos –realizados como parte de su trayectoria académica o como proyectos personales– para ser parte de esta celebración del cine hecho en casa. No importa el género ni la historia: lo esencial es que la obra sea de autoría propia. Las y los interesados deben enviar el material a cineclubfcedu@gmail.com con la siguiente información:

1. Título

2. Año

3. País

4. Género

5. Director/a

6. Equipo de realizadores/as

7. Actores

8. Sinopsis (máximo 200 palabras)