Presentaron la programación del Encuentro Entrerriano de Teatro

El secretario de Cultura de la Provincia, Julián Stoppello dio detalles del Encuentro.

Será en Paraná del viernes 22 de agosto al domingo 24. Habrá funciones gratuitas, capacitaciones y actividades especiales. Como previa federal, este lunes comenzó la Semana del Teatro con obras en distintas localidades.

La 40° edición del Encuentro Entrerriano de Teatro organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y Consejo Provincial del Teatro Independiente de Entre Ríos (ConTIER), se presenta con una nutrida grilla.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó: "Estamos felices de poder darle continuidad a una iniciativa tan arraigada y sumar una previa en distintas ciudades". Y agregó: "Con esta propuesta hay un mensaje muy claro del Ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, que consiste en darle una fuerte impronta federal a la gestión de la cultura que ya se materializó con los Encuentros Entrerrianos de Arte previos: Muralismo en Galarza, Música en Diamante y Artes Visuales en Chajarí".

Cristina Witschi, directora Ejecutiva del ConTIER, también se refirió a la identidad territorial del evento. "Cada una de las regiones tiene una característica particular y está representada. Invitamos a la comunidad a participar de las funciones", sostuvo.

40 ediciones del Encuentro

De la iniciativa participarán 10 obras de la provincia surgidas de una convocatoria y elegidas por un Equipo de Selección siguiendo el criterio de territorialidad regional del ConTIER. La programación de 2025 contempla propuestas para público infantil, actividades especiales, muestras y capacitaciones para celebrar las 40 ediciones del Encuentro.

Semana del Teatro ConTIER

Grupos y elencos mostrarán sus obras, compartiendo escenario, historias y territorios.

La programación se detalla a continuación:

Alberto – Chajarí | Lunes 18 de agosto 20:30 hs | Sala La Cultural (1° de Mayo 3245)

Mastroianni y el gas – Paraná |Lunes 18 de agosto 21 hs | Sala Saltimbanquis (Feliciano 546)

La niña jamón – Gualeguaychú | Lunes 18 de agosto 21 hs | Sala Eutopia Teatro (San José 168)

Sol de Noche – Victoria | Martes 19 de agosto 20 hs | Sala: Agrupación Cultural Victoria (Italia 474)

Un mundo raro – C. del Uruguay | Martes 19 de agosto 21 hs |Las Yotivenco Espacio Teatral (Estrada 1489)

Fin del miedo – Viale | Miércoles 20 de agosto 18.30 hs | Sala Abarajala (9 de Julio 323)

Flausina, la de esos López |Miércoles 20 de agosto 19 hs | La Enredada (Francou 1548, Villa Elisa)

El acompañamiento – C. del Uruguay | Miércoles 20 de agosto 21 hs | Sala Cambará Espacio Creativo (Larroque 129)

Que hablen otras partes de mí – Gualeguay | Miércoles 20 de agosto 21 hs | Liebre de Marzo Club Cultural (25 de Mayo 1465)

Todo Verde – Villa Elisa | Jueves 21 de agosto 9.15 hs | La Fragua (Héctor de Elía 1489)

Los libros de Karafufú – Concordia | Jueves 21 de agosto 15 hs | Sala Pueblo Viejo (Alem 230)

De libros, asambleas y otras cosas – Paraná | Jueves 21 de agosto 19 hs | Biblioteca Caminantes (Antelo 1345)

El sueño de los zánganos – Concordia | Jueves 21 de agosto 20:30 hs, La Cigarrera (San Lorenzo Este 206)

Bitácora – Ubajay | Jueves 21 de agosto 20.30 hs | Biblioteca Popular Ubajay (Ceibal 10)

Una poeta en parolas – Paraná | Jueves 21 de agosto 21 hs | La salita de Perón (Pte. Perón 648)

Demiurgo – Rosario del Tala | Jueves 21 de agosto 21 hs | Sala de Teatro Mónica Pesse (Centenario 66)