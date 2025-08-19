Ahora la Patria rechazó los dichos privatistas de Benegas Lynch sobre Enersa y Salto Grande

Los candidatos de Ahora la Patria repudiaron enérgicamente las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch, quien planteó la necesidad de privatizar Enersa y Salto Grande, dos empresas estratégicas para el desarrollo energético de Entre Ríos.

En un comunicado enviado a ANALISIS, la diputada nacional Carolina Gaillard recordó que “Enersa ya fue privatizada en los años ’90, durante el menemismo, con el aval del gobierno provincial de entonces. Se entregó a un grupo privado que no invirtió ni un peso y que terminó abandonándola. Fue el Estado provincial el que tuvo que rescatarla y recuperarla para garantizar el servicio de distribución eléctrica en gran parte de nuestra provincia”.

Por su parte, Paola Rubattino expresó: “Durante aquel mismo período también se intentó privatizar Salto Grande, pero el pueblo entrerriano, en una histórica consulta popular, se expresó de manera unánime en defensa de la represa. Fue una victoria colectiva que hoy vuelve a ser un ejemplo de resistencia ante los intentos de entrega”.

Finalmente, desde Ahora la Patria remarcaron que “estas empresas no sólo son estratégicas por lo que representan en materia de energía, sino también porque generan empleo, garantizan tarifas más justas y constituyen la base de un modelo de desarrollo soberano para nuestra provincia. Como entrerrianos y entrerrianas vamos a estar siempre del lado de nuestro pueblo. Enersa y Salto Grande no se entregan, se defienden”.