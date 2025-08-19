Básquet: Rocamora y Regatas Uruguay definirán la Liga Provincial de Mayores Femenina

Regatas Uruguay venció a Parque Sur y avanzó a la definición, que comenzará el viernes.

Tomás de Rocamora y Regatas Uruguay animarán la final de la Liga Provincial de Mayores Femenina, organizada por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER). Ambos equipos festejaron en condición de visitante para cerrar las eliminatorias (2-0).

El Rojo derrotó 63-43 a Talleres en Paraná, mientras que el Celeste hizo lo propio 92-63 ante Parque Sur en el gimnasio de Puerto Viejo.

Rocamora contó nuevamente Martina Schunk como baluarte, que aportó un “doble doble” de 18 puntos y 14 rebotes, secundada por Paula Santini, quien completó su planilla personal con 17 unidades, 8 tableros y 4 asistencias. Por el lado de Talleres, Eugenia Paira acumuló 15 unidades y 7 tableros

En tanto, en la victoria del conjunto dirigido por Fernanda Joannas volvió a tener a Ailén Ayala como figura con 21 puntos, 11 rebotes y una valoración de 31, liderando a Regatas hacia la final del certamen. En el Sureño no alcanzó el notable juego de Liliana Tamburlini, autora de 25 puntos y 15 rebotes.

La definición, que tendrá a Rocamora con ventaja de localía, se pondrá en marcha el próximo viernes 29 de agosto en el gimnasio “Julio C. Paccagnella”; el segundo juego será el domingo 31 en el “Juan José Garro”, mientras que un hipotético tercer choque será el 5 de septiembre en cancha del Rojo.