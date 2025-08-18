Buscan a un hombre de 39 años que en enero se fue de su casa, en Hernandarias

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Lucas Lisandro Leiva, de 39 años, quien se ausentó de su domicilio en Hernandarias, en el mes de enero de 2025, para trasladarse a Paraná, sin tener noticias desde entonces.

Leiva es de contextura delgada, mide 1.65 metros aproximadamente, de tez trigueña, ojos marrones, cabello ondulado, y un lunar en el labio superior izquierdo.

Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911.