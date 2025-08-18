Razones inentendibles

Leo en los diarios, recurrentemente, a legisladores oficialistas hablar del Gobierno de Bordet para explicar que quieren hacer ellos. Hace un tiempo atrás lo hizo el Secretario General de la Gobernación. Es como que intentan manejar, pero por el espejo retrovisor, así nunca podrán avanzar. El tema ahora es la deuda provincial. Y que yo tenga memoria, en Entre Ríos, siempre queda deuda de un gobierno a otro, lo llamativo en este caso de la gestión Frigerio, es que buscan responsables y no se hacen cargo, como corresponde.

En su momento Bordet, al igual que muchos Gobernadores (Presidente Macri), tomo deuda en dólares (2017), a una tasa razonable (en promedio fue el 7%) que permitieron desarrollar políticas de inversiones públicas, como por ejemplo, planes de viviendas, construcción de escuelas, obras de cloacas y agua potable, repavimentación de rutas, etc.

Lo interesante para analizar aquí, fue el comportamiento político. A Bordet nunca se le ocurrió una alianza con Macri en las elecciones de medio término de 2017, y en esta coyuntura, con un gobierno nacional que desfinancia la provincia, que paraliza las obras, que no mantiene las rutas, que le hace pagar el ajuste a los jubilados, a los discapacitados, el Gobernador se abraza….. con Milei!!!!! Si los legisladores del oficialismo quieren encontrar responsables a los problemas de gestión de su gobierno, ya encontraron al más importante, pero en vez de abrazarlo, confróntenlo.

(*) Ex Diputado Provincial