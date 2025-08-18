Continúa abierta la convocatoria al Concurso Literario 2025 de la Biblioteca Popular del Paraná

La Biblioteca Popular del Paraná mantiene abierta la decimosexta edición de su Concurso Literario 2025, un certamen internacional que convoca a escritores de habla hispana de todas las edades a presentar cuentos breves de tema libre. La organización informó que la recepción de trabajos se extenderá hasta las 24:00 horas del lunes 10 de noviembre de 2025. El fallo público y la comunicación oficial de los ganadores está prevista para el jueves 23 de abril de 2026, fecha en la que se hará la publicación de los resultados en la web institucional. El concurso acepta obras procedentes de cualquier país siempre que estén escritas en castellano y respeten los requisitos formales.

El eje de la convocatoria es el cuento breve, con una extensión máxima de 800 palabras (sin contar el título) y sin límite mínimo. Las obras deben presentarse en formato digital (DOC, PDF, ODT o TXT), con tipografía Times New Roman, tamaño 12, interlineado mínimo 1,5 y márgenes de al menos 3 centímetros en todos los lados. El título debe figurar en la primera hoja y el archivo deberá nombrarse exclusivamente con el título de la obra. El reglamento insiste en la exigencia del anonimato, esto quiere decir que no se debe consignar nombre ni ningún dato personal dentro del archivo, y los datos personales se completan únicamente en el formulario de inscripción online. Toda la información que se declare tiene carácter de declaración jurada.

Para ordenar la participación por trayectorias y edades, el certamen propone tres categorías: Preadolescentes (10 a 13 años), Adolescentes (14 a 17 años) y Adultos (18 años en adelante). La edad de referencia para asignar categoría corresponde a la cumplida al 30 de junio de 2025. Los postulantes deberán consignar en el formulario su fecha de nacimiento y la documentación identificatoria requerida (DNI, pasaporte u otro documento oficial de su país de residencia) para acreditar su categoría. En caso de que el autor asista a una institución educativa, existe además la posibilidad de registrar de forma opcional los datos de la escuela con el fin de que, en caso de resultar premiado, se gestione la entrega de un ejemplar del libro y un diploma para la institución. La Biblioteca aclara que no se admitirán envíos por correo electrónico ni en soporte papel, ya que únicamente se consideran válidas las presentaciones hechas a través del formulario online.

El jurado y el sistema de selección buscan garantizar imparcialidad y calidad literaria:. Por esto mismo, una comisión lectora designada por la Comisión Directiva de la Biblioteca realizará una preselección de los trabajos recibidos y remitirá a los jurados las obras que considere aptas. Las categorías de adolescentes y preadolescentes serán evaluadas por un jurado específico, y la categoría adultos por otro distinto, pero en ambos casos cada jurado estará integrado por tres miembros con reconocida trayectoria cultural o literaria nombrados por la Comisión Directiva. El fallo de los jurados será inapelable, y éstos podrán declarar desierta cualquier categoría si estiman que las obras no alcanzan el mérito requerido.

Los premios incluyen diplomas y la publicación de los trabajos ganadores y de las menciones en una antología impresa que editará la Biblioteca Popular del Paraná. Además, los autores premiados recibirán ejemplares del libro según la categoría del premio: diez ejemplares para el primer premio, cinco para el segundo, tres para el tercero y un ejemplar para quienes obtengan mención de publicación. También se entregarán diplomas conmemorativos a las instituciones educativas de autores menores de edad cuando correspondan y, en caso de que los escritores no puedan retirar sus diplomas y libros, la Biblioteca coordinará envíos postales dentro o fuera del país.

Para inscribirse y/o consultar el reglamento, visitar el enlace: https://script.google.com/macros/s/AKfycbzWgtysCFPRw5UtZx3NzQ0IH_su4wIE…