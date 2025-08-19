Convocan a colaborar con donaciones de libros para la tradicional feria "Libros circulando"

La Asociación Cooperadora de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER realizará la 7ma Edición de su Feria "Libros circulando" en la que se venderán a muy bajo precio libros donados por sus asociados, colaboradores y público en general.

La Feria se llevará a cabo el miércoles 17 de septiembre de 2025 en el patio cubierto de la Escuela Normal, de 14:00 a 20:00.

La idea es que los libros guardados, muchas veces sin uso alguno en bibliotecas particulares, «circulen» y lleguen a manos de otros lectores: alumnos, docentes de la Facultad y vecinos de la ciudad, enriqueciendo así el circuito de lectura.

Por ello, desde la Cooperadora se convoca al público en general a colaborar con esta iniciativa cultural y solidaria donando libros y publicaciones de distintos géneros: académicos, literarios, científicos, pedagógicos, etc. en buen estado de conservación y en lo posible, medianamente actualizados. Sin dudas, los mismos cobrarán nueva vida llegando a otras manos.

¿Cómo proceder para donar libros?

Los donantes pueden:

1) Enviar un mensaje de whatsapp a los teléfonos indicados más abajo para que un miembro de la Comisión Directiva de la Cooperadora pase a retirar los libros:

- (343) 521-4390 - María del Carmen C.Ferreyra

- (345) 641-8295 - Julián Fernández

2) Acercarlos a Urquiza 760 (Anexo FHAyCS UADER), de 7:30 a 13:00, de lunes a viernes.

Correo de contacto: cooperadora@fhaycs.uader.edu.ar