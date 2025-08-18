Senado: deuda pública, mecenazgo en el deporte y cargos judiciales están en la agenda de este martes

El proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo a contraer endeudamiento, el régimen de mecenazgo en el deporte y pedidos de acuerdo para cargos judiciales son los temas en agenda para las reuniones de comisiones del Senado programadas para este martes.

En la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, este martes 19 a las 9.30 habrá una reunión conjunta de las comisiones de Mercosur, Turismo y Deportes, y de Presupuesto y Hacienda, para continuar con el estudio del Expediente N° 27.368, proyecto de ley por el que se regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del Deporte. Como invitado concurrirá el director ejecutivo de la Administradora Tributaria de la Provincia de Entre Ríos (ATER), Jesús Korell.

Para las 10.30 se pautó un encuentro de Asuntos Constitucionales y Acuerdos para abordar acuerdos pendientes. En tanto, para las 11.30 se programó una reunión de la Comisión de Legislación General para abordar proyectos en estudio.

Por último, a las 12.30, tendrá lugar una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda, con el Expediente N° 15.400, proyecto de ley por el que se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial.

