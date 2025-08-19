La Biblioteca Popular celebrará el Día del Lector con una noche de vinos, música y literatura

La Biblioteca Popular del Paraná anunció para el viernes 22 de agosto, a las 20:30, una actividad especial por el Día del Lector que integrará degustación de vinos entrerrianos, propuestas artísticas en vivo y una selección de lecturas a cargo de referentes locales. La iniciativa, organizada junto con la Asociación Sommelier del Litoral, propone un encuentro que combine la divulgación con experiencias culturales.

El programa contempla stands de bodegas entrerrianas, donde el público podrá conocer etiquetas de la región, estilos de vinificación y particularidades del trabajo local. La degustación estará acompañada por una picada Como parte de la propuesta didáctica, la sommelier Alicia Raymond brindará una charla sobre producción vitivinícola en la provincia, abordando líneas de trabajo que hoy impulsan a pequeños y medianos productores y describiendo el mapa de zonas que ganaron presencia en los últimos años.

La dimensión artística del encuentro tendrá una curaduría enfocada en la convergencia de disciplinas y en el diálogo con la literatura. En el plano musical, el Dúo Cuerda Tinta, integrado por Analía Bosque y Andrés Mayer, ofrecerá un repertorio preparado para la ocasión. La propuesta se completará con una intervención de pintura en vivo a cargo de la artista Priscila Bruschi, que trabajará durante el transcurso de la actividad para producir una pieza en tiempo real. A ello se sumará una exposición de libros de la Biblioteca con sugerencias de lectura relacionadas con cultura, gastronomía y producción regional, entre otros ejes, y un segmento de lecturas a cargo del escritor y periodista Oscar Londero, que aportará una selección de textos para subrayar el espíritu que convoca a la jornada.

El valor de entradas para asociados es de $10.000, mientras que el público general deberá abonar $15.000. La compra puede gestionarse de manera presencial en la sede de la institución (calle Buenos Aires 256) o a través del número de contacto 343 5334530.