Ricardo Lupi: “Este homenaje refleja lo que somos como pueblo: esfuerzo, pasión y talento”

Gualeguay homenajeó a los futbolistas Jorge Burruchaga, Ramón Mencho Medina Bello y Lisandro Martínez, tres futbolistas entrerrianos que dejaron huella en la historia de la selección argentina. En el acto se inauguraron tres gigantografías en el acceso a la ciudad y en representación de la secretaría de Deportes de Entre Rïos asistió Ricardo Lupi, director general de Deporte Social y Educativo.

"Este homenaje no solo reconoce a tres campeones que llevaron el nombre de Gualeguay y de Entre Ríos a lo más alto del fútbol mundial, sino que también refleja lo que somos como pueblo: esfuerzo, pasión y talento", manifestó el funcionario.

El evento contó con la presencia de Medina Bello, quien participó del descubrimiento de las imágenes. Desde Inglaterra, Lisandro Martínez envió un mensaje de agradecimiento a su comunidad, mientras que autoridades locales, dirigentes, instituciones y vecinos se sumaron al homenaje.

"Desde el Gobierno provincial creemos que el deporte es una política pública que integra, que educa y que da oportunidades. Así como hoy celebramos a Burruchaga, al Mencho y a Licha, sabemos que hay muchos otros deportistas que merecen ser reconocidos y acompañados. Ese es el compromiso que asumimos, el de seguir trabajando para que cada entrerriano encuentre en el deporte un espacio de crecimiento y orgullo colectivo".

La intendenta Dora Bogdan encabezó la ceremonia junto a funcionarios y representantes de instituciones, en lo que definieron como la primera etapa de un programa más amplio de reconocimientos a los atletas de la ciudad.