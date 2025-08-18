El fiscal de la causa Vialidad expondrá en el III Congreso Anticorrupción que se realizará en Santa Fe

Las asociaciones “Río Paraná” y “Entre Ríos Sin Corrupción”, organizan el III Congreso Anticorrupción. Este evento, considerado el más importante en su tipo en el interior del país, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto desde las 9 hs en el Club del Orden de la ciudad de Santa Fe. El Congreso tiene como objetivo abordar los desafíos de la corrupción, promover el debate y la conciencia sobre sus causas y consecuencias.

“La corrupción socava la confianza en las instituciones y representa una amenaza para el desarrollo sostenible y la paz social”, expresaron sus representantes. El evento es apartidario, no arancelado y está dirigido a un público amplio, incluyendo a docentes, estudiantes, profesionales y público en general.

Entre los panelistas confirmados se encuentran destacados profesionales como el fiscal Diego Luciani (conocido por su rol en la causa Vialidad, que llevó a la condena a la expresidenta Cristina Kirchner), la ex fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche (reconocida por investigar al exgobernador Sergio Urribarri, también condenado) y los periodistas Daniel Santoro, Germán de los Santos y Hernán Cappiello.

Colaboran en la organización el Club del Orden y la Fundación Friedrich Naumann, ambas organizaciones de gran prestigio nacional e internacional.

Todo el evento va a ser transmitido en vivo por nuestro canal de YouTube: [Libertad+Republica] https://www.youtube.com/user/AsocCivilRioParana