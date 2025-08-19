Básquet asociativo: Recreativo-Ciclista se roba las miradas en el inicio de la segunda fecha

Ciclista visitará a Recreativo en uno de los cuatro partidos que se disputarán este martes.

El segundo capítulo del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquetbol comenzará este martes con cuatro partidos: Recreativo-Ciclista, Quique-Patronato, Estudiantes-Paracao y Sionista-San Martín.

El Bochas y el Verde se vuelven a ver las caras en un duelo que siempre promete, en este caso, con dos elencos que debutaron en el certamen con triunfos y que en sus objetivos centrales está el ir por la consagración.

Recreativo le ganó fácil a San Martín y Ciclista celebró de visitante ante Unión en Crespo. En el medio, también jugaron por la Liga Provincial de Mayores. El RBC pisó fuerte ante Estudiantes y CCP cayó de local con Sionista.

Por su parte, Estudiantes y Paracao se medirán en el reducto del Parque Urquiza. El CAE es favorito en este duelo, aunque nunca hay que descartar un Paracao con potencial.

Sionista ya tuvo un fuerte dolor de cabeza en la primera fecha cuando perdió con Rowing, y no quiere pasar por la misma situación. El Centro Juventud recibe a San Martín, equipo que viene de debutar con una abultada derrota ante Recreativo.

Mientras que el local no quiere otra sorpresa en su casa, San Martín sí irá por un resultado que sea noticia.

Por su parte, Quique y Patronato se medirán en el reducto del Decano, que hará su debut en el certamen tras quedar libre en la primera fecha. El Rojinegro, por su parte, viene de caer con Estudiantes por 92 a 44.

Torneo Clausura-Fecha 2

Esta martes

A las 21, Sionista – San Martín

A las 21, Recreativo – Ciclista

A las 21.30, Quique – Patronato

A las 21.45, Estudiantes – Paracao

Miércoles

A las 21.30, Echagüe – Olimpia

A las 21, Talleres – Unión

Libre: Rowing

Posiciones: Recreativo, Estudiantes, Paracao, Ciclista, Rowing y Olimpia 2, Talleres, Echagüe, Unión, San Martín, Sionista y Patronato 1, Quique 0.