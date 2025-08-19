Copa Libertadores: obligado a ganar, Racing recibe al Peñarol del paranaense Eric Remedi

El paranaense Remedi tuvo una gran actuación en la victoria 1 a 0 del Carbonero en la ida. (Foto: X Libertadores)

Con la obligación de ganar, Racing recibirá a Peñarol de Montevideo en el Cilindro de Avellaneda desde las 21.30 y buscará revertir la serie de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Tras la derrota por 1 a 0 en el estadio Campeón del Siglo, el equipo dirigido por Gustavo Costas intentará revertir la historia ante el elenco que integra el entrerriano Eric Remedi, con pasado en Palermo y Belgrano de Paraná. El ganador se medirá en la próxima instancia ante el vencedor de Fortaleza – Vélez, que también juegan este martes.

La Academia perdió su último compromiso ante Tigre en los minutos finales y acentuó su racha de tres caídas seguidas como local en igualdad de partidos jugados en el Torneo Clausura, igualando el peor arranque histórico en el Cilindro. En este panorama buscará recuperarse y remontar la serie contra el Carbonero. Una vez más, el paranaense Remedi se anuncia como titular en el conjunto Mirasol.

Por su parte, el Manya tampoco pudo ganar el fin de semana y fue derrotado 2 a 1 por Boston River, que le cortó un invicto de seis encuentros. Además, no podrá contar con la vuelta con su goleador y figura, Leonardo Fernández, que fue reemplazado en el duelo de ida por una distensión en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha.

Probables formaciones:

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Franco Pardo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Gastón Martirena, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

Peñarol: Brayan Cortes; Maximiliano Olivera, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Emanuel Gularte; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa, Maximiliano Silvera, Davis Terans, Javier Cabrera. DT: Diego Aguirre.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)

VAR: Juan Lara (Chile)

Hora: 21.30.

TV: Fox Sports

Estadio: Presidente Perón.





Vélez buscará cerrar la serie ante Fortaleza en Liniers

El panorama del Fortín es diferente, ya que se trajo un empate sin goles desde Brasil en la ida y llega con confianza por su reciente triunfo ante Independiente por el Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Este encuentro se disputará desde las 19 en el estadio José Amalfitani y contará con arbitraje del colombiano Andrés Rojas.

Emanuel Mammana y Agustín Bouzat están en duda en la formación velezana. Además, Gustavo Barros Schelotto aseveró en la conferencia de prensa que el club está negociando la llegada de Manuel Lanzini, sin lugar en River: "Es una posibilidad que estamos manejando. Es un jugador que nos interesa".

Fortaleza no puede levantar el rendimiento y apenas ganó un partido de los últimos 16 disputados, contando todas las competencias. Por el Brasileirao, el Tricolor, que venía de caer 5-0 ante Botafogo, el sábado cayó 2-1 ante Fluminense y está en la 19° posición. El DT Renato Paiva no podrá contar con Matheus Rossetto (expulsado en la ida), ni con Benjamín Kuscevic, su capitán.

El ganador se medirá en cuartos de final con Racing o Peñarol de Montevideo, que se medirán en Avellaneda.

Probables formaciones:

Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordón, Emanuel Mammana o Aaron Quiros, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Tomás Galván, Claudio Baeza; Maher Carrizo, Imanol Machuca y Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Fortaleza: Helton Leite; Eros Mancuso, Emanuel Brítez, Gastón Ávila, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Emmanuel Martínez; Lucca Prior, Marinho, Breno Lopes; Deyverson. DT: Renato Paiva.

Árbitro: Andrés Rojas (Colombia)

VAR: Heider Castro (Colombia)

Hora: 19.

TV: Fox Sports

Estadio: José Amalfitani