Paraná: dos jóvenes resultaron gravemente heridos al caer de la moto en Avenida de las Américas

Un grave accidente de tránsito se registró cerca de las 3 de la madrugada de este lunes sobre Avenida de las Américas, en el carril rápido de ingreso a la ciudad de Paraná. Dos jóvenes que se trasladaban en una motocicleta Yamaha perdieron el control y chocaron contra el cordón de la calzada, lo que provocó que quedaran tendidos en el asfalto en estado inconsciente.

El subjefe de la Comisaría 13°, Guillermo Silaur, informó que “según testigos, los chicos perdieron el control, chocaron contra el cordón de la calle y quedaron tendidos sobre el asfalto”.

Ambos heridos fueron trasladados de inmediato al hospital San Martín, donde se confirmó la gravedad de su estado. El conductor, de 21 años y oriundo de Tezanos Pinto, sufrió traumatismos de cráneo y otras lesiones de consideración. Su acompañante, de 25 años y con domicilio en calle Segundo Sombra de Paraná, también permanece internado con diagnóstico reservado.

“No se pudo confirmar si los dos jóvenes llevaban casco al momento del siniestro”, indicó el jefe policial a Canal Once.

El hecho ocurrió a la altura de calle Balbín, cuando, según los testigos, los motociclistas circulaban a alta velocidad. Silaur explicó que las primeras pericias apuntan a que el conductor habría perdido el control del rodado en ese tramo de la avenida.