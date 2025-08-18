Desde septiembre, policías de Rosario y Santa Fe van a portar pistolas Taser

El gobierno de Santa Fe proyecta que para septiembre de este año los policías de Rosario y Santa Fe Capital comiencen a portar las pistolas Taser y las lanzadoras Byrna que fueron adquiridas en marzo pasado tras una licitación. Son armas de baja letalidad que incorporará la fuerza de seguridad santafesina.

El Ministerio de Justicia y Seguridad lleva adelante la distribución y capacitación para el uso. En total, son 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. Ya fueron repartidas.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni, detalló este lunes que “la capacitación consiste en dos etapas, una teórica en el aula, donde se le enseña especialmente el manejo de las cuestiones que tiene un arma muy tecnológica”.

Enumeró que “tiene giroscopio, mira láser de cada disparo y a su vez una plataforma que registra absolutamente todo”.

“Al ser una arma eléctrica, tiene una especie de mantenimiento por el cual hay que enchufarla, descargar la información y el software que también se actualiza”, continuó.

El funcionario agregó que “esta capacitación tiene una parte práctica en dos etapas, una donde se le dispara a silueta, se practica desenfundar el arma, el cambio de armas entre el arma de fuego y el arma de menor letalidad”.

“Y por último, ya se dispara a los instructores. Se le hace un disparo para que reciban el paso de la corriente eléctrica por su cuerpo y vivan la experiencia de lo que es tener esta arma para generar responsabilidad y para tener conocimiento de los efectos que producen”.

Faraoni adelantó que “para el mes de septiembre van a estar ya desplegadas en la calle, principalmente en Rosario y en Santa Fe, y quizás en algunas otras ciudades importantes de la provincia como Venado Tuerto, Reconquista o Rafaela”.

