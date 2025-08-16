Echaron a la directora de Tránsito de Pueblo Belgrano tras dar positivo en un test de alcoholemia

El intendente de Pueblo General Belgrano, Francisco Fiorotto (JxER), separó del cargo a la funcionaria a cargo de la Dirección de Tránsito del Municipio, Araceli Soressi.

Soressi arrojó un resultado positivo, superando el límite permitido, durante un control de alcoholemia realizado en la Costanera de Gualeguaychú, el domingo 10 de agosto.

Ante la gravedad de lo ocurrido y teniendo en cuenta que es un puesto donde se concientiza a la población sobre el consumo de alcohol al volante, Fiorotto determinó su apartamiento del cargo en el gabinete del municipio ubicado en el departamento Gualeguaychú.

A través de un comunicado, el municipio precisó la decisión de Fiorotto: "Quiero aclarar de manera directa y sincera lo sucedido ante las versiones periodísticas que circulan sobre la Directora de Tránsito de la Municipalidad de Pueblo General Belgrano. El domingo 10 de agosto, la funcionaria —quien en ese momento estaba de licencia— fue sometida a un test de alcoholemia en Gualeguaychú (Costanera) y superó el límite permitido. Ella misma me informó lo ocurrido y ya afrontó la sanción correspondiente, abonando la multa y recuperando su vehículo. No obstante, y debido a la responsabilidad del cargo que desempeña, he decidido separarla de sus funciones”.

