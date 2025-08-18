Guillermo Michel: "¿Qué opina el gobernador Frigerio, está de acuerdo con privatizar Enersa?

A pocas horas de oficializarse las candidaturas ya comenzó la discusión pública en clave electoral. Guillermo Michel, candidato a diputado nacional por el PJ, salió al cruce de las declaraciones del candidato a senador de la alianza entre el gobernador Rogelio Frigerio y el presidente Javier Milei, Joaquín Benegas Lynch.

El candidato libertario opinó que debería privatizarse Enersa y Michel interpeló a Frigerio en su cuenta de X: "¿Qué opina el Gobernador Frigerio de esto y las autoridades de ENERSA? ¿Están de acuerdo con privatizar la empresa?".

"¿Cuál sería el argumento político y/o económico para privatizar una empresa que ganó en su último balance $42.000 MILLONES y pagó casi $16.000 millones de Impuesto a las Ganancias?", se preguntó Michel.

Además, consultó: "¿Los entrerrianos le deberíamos regalar un negocio millonario a un privado para que vuelvan a aumentar la factura de la luz?"