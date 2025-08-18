Planta de hidrógeno en Paysandú: Colón sigue el trabajo para solicitar la relocalización de la planta

Días pasados se realizó en Colón un encuentro de trabajo encabezado por el intendente José Luis Walser y la secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, Rosa Hojman, junto a su equipo técnico, con referentes del sector turístico, comercial, hoteleros y gastronómicos y representantes de asociaciones ambientales locales.

Se trató el proyecto de instalación de la planta de combustibles sintéticos en Paysandú y el firme pedido de autoridades y vecinos para la relocalización del mismo.

Walser manifestó que el gobernador Rogelio Frigerio, le confirmó que continuará apoyando el pedido de relocalización, al no haber medidas que cambien la situación.

Asimismo, se pusieron sobre la mesa las acciones más recientes y las novedades al respecto, como así también toda la información disponible sobre el proyecto de la planta.

Se le hizo entrega a la funcionaria provincial de un estudio con planos de los terrenos factibles para la relocalización de la planta, realizado en conjunto por la Dirección de Ambiente de Colón y referentes de asociaciones de la ciudad.

Por otro lado, se dialogó sobre los distintos pasos que se vienen dando, gestionando ante distintos niveles del gobierno uruguayo y de referentes de la empresa, informes y pedido de reuniones para exponer la postura de la comunidad de Colón.

La secretaria de Ambiente, por su parte, explicó el rol del organismo provincial y los pasos que se dieron desde el mismo, comprometiéndose a seguir de cerca el tema y a trabajar en conjunto.