Se creó un Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro: Marcia López fue elegida Vicepresidenta

En un encuentro realizado en la ciudad de Santa Fe, se rubricó el acta fundacional del Foro de Defensorías del Pueblo de la Región Centro, un espacio de integración institucional que se propone la promoción y defensa de los derechos humanos y el federalismo.

Las instituciones que integran el Foro, en esta primera etapa, son las Defensorías del Pueblo de Santa Fe y Córdoba -ambas de jurisdicción provincial- y la Defensoría de la Ciudad de Paraná, en representación de la ciudadanía de Entre Ríos ante la falta de constitución del organismo en la provincia.

La Defensora paranaense Marcia López y sus pares de las provincias de Santa Fe y Córdoba, Arístides Lasarte y Miguel Galoppo, respectivamente, decidieron avanzar con el funcionamiento del ámbito que busca “reafirmar la importancia de fortalecer el trabajo conjunto y coordinado entre las jurisdicciones involucradas y promover la consolidación institucional de un espacio integrado común, en un marco de cooperación y respeto por los derechos humanos”.

El Foro, que tiene como antecedente el funcionamiento en 2005 de un Comité de instituciones protectoras de derechos de la región, estará integrado por las Defensorías del Pueblo provinciales y municipales de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde sólo funciona la de Paraná.

El acto de rúbrica, realizado el jueves 14 en la sede de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), en el marco del 35 aniversario de la Defensoría de la Provincia de Santa Fe, contó con la presencia de autoridades de las tres provincias, entre ellas Jorge Chemes, titular de la Región Centro por Entre Ríos, y la Defensora del Pueblo Adjunta de Paraná, Cecilia Pautaso.

"Hecho histórico"

“Es un avance muy importante y un hecho histórico para nuestra región, ya que se institucionaliza un espacio de defensa y de promoción conjunta de los derechos ciudadanos”, dijo la defensora de Paraná, quien fue elegida para ocupar la Vicepresidencia del Foro. La presidencia la ejercerá Miguel Galoppo (Córdoba) y la Vicepresidencia segunda, Arístides Lasarte (Santa Fe).

Marcia López remarcó que desde este ámbito se acentuará la misión de las Defensorías del Pueblo, de fortalecer el sistema democrático y el respeto y vigencia plena del Estado de Derecho, y se impulsará la integración regional desde una perspectiva de derechos, entre otras acciones.

Sin Defensoría provincial

Sobre la participación de la institución de Paraná, el acta constitutiva del Foro aclara que es en representación de la provincia de Entre Ríos, “cuya Defensoría provincial nunca fue puesta en funcionamiento y en la que solo existe la de la capital”, consigna.

Al respecto, otro de los objetivos propuestos en el espacio consiste en impulsar “acciones tendientes a la creación y funcionamiento efectivo de Defensorías del Pueblo en aquellos ámbitos territoriales de la región donde aún no estén establecidas o no se encuentren operativas”.

En el caso de Entre Ríos, la Defensoría del Pueblo provincial fue instituida en la Constitución provincial en 2008 y desde entonces está pendiente su conformación.