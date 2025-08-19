Copa Sudamericana: Huracán buscará dar vuelta la serie ante Once Caldas

Huracán recibirá este martes a Once Caldas por el partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se jugará en el estadio Tomás Adolfo Ducó desde las 19, y se podrá ver por Espn y Disney+.

El conjunto argentino llegó a octavos como ganador de su grupo, pero cayó 0-1 en la ida por lo que buscará la remontada de local, para avanzar a cuartos de final. En caso de lograrlo, se medirá con el ganador de Mushuc Runa-Independiente del valle.

El Globo viene de vencer a Argentinos Juniors en el plano doméstico y escaló hasta la tercera posición de la zona A del Torneo Clausura, acumulando tres triunfos consecutivos. Esta vez sí podrá contar con Matko Miljevic, que se perdió la ida por lesión. Además, se anuncia al concordiense Eric Ramírez como titular.

Por su parte, el cuadro colombiano todavía no pudo ganar ninguno de los seis encuentros que disputó en el Clausura de su país y se ubica anteúltimo con tres unidades, pero logró hacerse fuerte como local y llevarse el primer enfrentamiento.

Probables formaciones:

Huracán: Hernán Galíndez, Nicolás Goitea, Hugo Nervo, Hernán De La Fuente, Leandro Lescano, Facundo Waller, Emmanuel Ojeda, Rodrigo Cabral, Leonardo Gil, Lautaro Mora, Eric Ramírez. DT: Frank Darío Kudelka.

Once Caldas: Parra Marín, Malagón Piracún, Castaño Zuluaga, Navarro Guerrero, Tamayo Zapata, Gómez Miranda, Mejía Navarrete, Rojas Vásquez, Ibargüen García, Zapata Ramírez, Quiñónes. DT: Hernán Darío Herrera.

Árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)

VAR: Pablo Goncalves (Brasil)

Hora: 19.

TV: Espn.

Estadio: Tomás Adolfo Ducó.