La Municipalidad emitió recomendaciones por el alerta meteorológico y la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un alerta naranja por tormentas para este martes en varios departamentos entrerrianos.
Desde la Municipalidad de Paraná hicieron públicos los números por cualquier emergencia y emitieron una serie de sugerencias.
Es importante tener las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos. En ese sentido, se hicieron las siguientes recomendaciones:
Los números de emergencia
Protección civil 343 4202232
Emergencias 103
Policía – Bomberos 911
Atención al vecino 147