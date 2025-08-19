La Municipalidad emitió recomendaciones por el alerta meteorológico y la lluvia

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia un alerta naranja por tormentas para este martes en varios departamentos entrerrianos.

Desde la Municipalidad de Paraná hicieron públicos los números por cualquier emergencia y emitieron una serie de sugerencias.

Es importante tener las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos. En ese sentido, se hicieron las siguientes recomendaciones:

Los números de emergencia

Protección civil 343 4202232

Emergencias 103

Policía – Bomberos 911

Atención al vecino 147