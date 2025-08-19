Talleres y San Martín de San Juan no pasaron del cero en Córdoba

En un duelo de necesitados, la T y el Santo no se sacaron ventaja. (Foto: Prensa San Martín de San Juan)

Talleres de Córdoba y San Martín de San Juan cerraron la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol con un empate sin goles en el estadio Mario Alberto Kempes. El encuentro, cargado de imprecisiones y tensión, dejó a ambos equipos comprometidos en la lucha por el descenso y sin chances de acercarse a los puestos de clasificación a octavos de final.

La primera parte mostró las oportunidades más claras: Valentín Depietri casi abre el marcador en el inicio para la T, pero Luciano Recalde salvó en la línea, mientras que sobre el cierre del tiempo inicial, el arquero Matías Borgogno evitó el gol visitante con una intervención decisiva.

En el complemento, Carlos Tevez y Leandro Romagnoli movieron el banco en busca de variantes, aunque los cambios no lograron modificar el desarrollo de un partido marcado por la fricción y la falta de eficacia en las áreas.

Con este resultado, San Martín de San Juan sigue último en la tabla anual con 14 puntos, a cuatro de Talleres y Aldosivi. En la próxima fecha, los cordobeses visitarán a Atlético Tucumán el sábado a las 20, mientras que el Santo recibirá a Gimnasia en el mismo horario.

El resumen del partido: