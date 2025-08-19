Topa llega a Paraná con una función para toda la familia en el Teatro 3 de Febrero

El Coliseo Mayor de la ciudad de Paraná recibirá a Diego Topa con "Topa, es tiempo de jugar", un espectáculo pensado para el público infantil que desembarca en la capital entrerriana en el marco de su gira nacional y latinoamericana. La cita está programada para el sábado 6 de septiembre, a las 15:00.

La propuesta llega luego de temporadas consecutivas en la avenida Corrientes durante 2023 y 2024, donde se consolidó como una de las opciones familiares más demandantes por el público. El show articula escenas temáticas que funcionan como estaciones de un viaje en el tiempo: hay guiños a la estética de los años setenta, irrupciones de robots y apariciones de dinosaurios que disparan juegos coreográficos y números participativos. La estructura, cocreada y dirigida por Emiliano Dionisi, alterna canciones conocidas del repertorio de Topa con material nuevo diseñado para la interacción con los niños.

La dirección coreográfica está a cargo de Gustavo Carrizo, mientras que en escena participan, entre otros, Ramiro Delgado y Marina Caracciolo, esta última sumándose como figura femenina en la presente etapa de la gira.

La visita tiene además un respaldo de trayectoria que avala su llegada a las principales salas del país. Topa fue distinguido con el Premio Konex 2025 y acumula tres Premios Hugo y tres Premios Atina, reconocimientos que valoran tanto su desempeño en el teatro musical como su aporte a los formatos dirigidos a las infancias. En esta etapa, la producción decidió ampliar el alcance del montaje y programar funciones en distintas ciudades argentinas y en países de la región, atendiendo a un público que conoce al artista por sus discos, sus espectáculos en vivo y su presencia sostenida en propuestas televisivas y teatrales.

La organización informó un dato importante para la compra de tickets en función de las edades. Los menores de 2 años abonan un seguro menor sin ubicación, mientras que a partir de los 2 años se requiere entrada general con butaca. Para agilizar el acceso, se solicita realizar dos operaciones de compra separadas: una para mayores de 2 años y otra para los menores que ingresen con seguro. De ese modo, el control de sala puede verificar correctamente cada condición al momento de entrar.

Entradas en https://plateavip.com.ar/Topa-es-Tiempo-de-Jugar---Parana---Sep-6---T3F…