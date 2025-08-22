12 departamentos bajo alerta por ráfagas de viento que podrán superar los 80 Km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió a 12 departamentos en alerta por vientos para Entre Ríos. La advertencia es para este viernes en horas de la tarde y la noche.

Precisamente, se verán afectados los siguientes departamentos: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá, Villaguay, Victoria y Gualeguay.

En esta región se prevén vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 50 Km/h, y ráfagas que pueden superar los 80 Km/h, publicó Ahora.

Esta situación provocará un fuerte descenso de las temperaturas. Anuncian un fin de semana muy frío, con mínimas que podrán llegar hasta los 3 y 4 grados el domingo.

Mapa del alerta por vientos para viernes de tarde y noche