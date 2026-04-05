Puerto Sánchez vibró con la 9ª Fiesta de la Empanada de Pescado

Se realizó la Fiesta de la Empanada de Pescado en Puerto Sánchez.

Con una gran convocatoria, la fiesta volvió a consolidarse como una de las propuestas más convocantes de Semana Santa en Paraná, combinando tradición ribereña, sabores locales y una nutrida agenda cultural a orillas del río. La intendenta Rosario Romero recorrió este viernes el predio y destacó la importancia de diversificar la oferta turística.

La capital entrerriana se consolida como destino este fin de Semana Santa, combinando tradición ribereña, sabores locales y una nutrida agenda cultural a orillas del Paraná.

“Semana Santa en Paraná es una alternativa para el turismo, la cultura y la recreación, además del turismo religioso. Este festival pone en valor un espacio que es bien nuestro y representa una oportunidad vital para que nuestros emprendedores generen ingresos para sus familias”, señaló la intendenta Rosario Romero.

El emblemático barrio de pescadores, Puerto Sánchez, se convirtió una vez más en el corazón de la celebración popular. Con una organización conjunta entre los vecinos y la Municipalidad de Paraná, miles de visitantes se acercaron para disfrutar de los platos típicos y la hospitalidad que caracteriza a esta zona de la ciudad.

Música y sabor frente al río

La jornada estuvo marcada por una cartelera artística que celebró los sonidos del litoral. El escenario contó con las actuaciones de Rama y Flor, Lucho Quiñones, Alma de Río, Tierra Nativa, Proyecto El Grito Sagrado y Musiqueros Entrerrianos.

Fiorella Leiva, del grupo Rama y Flor, expresó: “Es muy valioso que existan estas propuestas para encontrarnos con nuestra gente y que el público pueda disfrutar de nuestro repertorio litoraleño”.

Además del despliegue musical, el público recorrió el paseo gastronómico —protagonizado por la empanada de pescado de río— y una feria de artesanías que completó la experiencia para toda la familia.

Reprogramación del concurso

Debido a la inestabilidad climática y la decisión de adelantar las actividades del sábado para el viernes, la organización resolvió suspender el tradicional concurso de empanadas, reprogramándolo para el próximo 11 de abril.

Mariana Ríos, referente del barrio, explicó: “Para nosotros es mucho más que una competición; es una expresión cultural de la economía costera. Queríamos preservar eso para que toda la gente pueda venir a observar y disfrutar en condiciones óptimas”.

El respaldo del público

Visitantes de localidades vecinas, como Orlando David de Crespo, destacaron la iniciativa: “Es importante que se realicen estos encuentros para acercar la música, el arte y la gastronomía local”.

Pese a los ajustes de agenda, la 9ª Fiesta de la Empanada de Pescado reafirmó su lugar como un evento que impulsa la economía local y pone en valor la identidad ribereña de Paraná.