Gustavo Benítez dejó de ser el entrenador de Deportivo Riestra

Este sábado, Deportivo Riestra confirmó la salida de común acuerdo de Gsutavo Benítez como entrenador del primer equipo. El pergaminense de 40 años tomó la conducción técnica del primer equipo de la institución el 21 de febrero de 2025.

Un año y dos meses después de su primer partido ante Talleres de Córdoba (empate 0-0), Benítez dejó el club en el que comenzó su carrera como técnico.

Mucho tuvo que ver el mal presente del Malevo en el Torneo Apertura de la Liga Profesional. Todavía no ganó en el campeonato y suma siete unidades producto de siete empates en 12 presentaciones. La última derrota ante Unión de Santa Fe por 2-0 selló el cierre de su paso por la institución.

Pese a este mal presente, su equipo superó la primera ronda de la Copa Argentina con una escueta victoria por 1-0 ante Deportivo Maipú.

Benítez dirigió 44 partidos de los que ganó 14, empató 17 y perdió 13. Su balance cuenta con 42 goles a favor y 40 en contra, pero tiene a su favor el haber conseguido el hito de la clasificación de su equipo a la Copa Sudamericana.

Ahora Riestra deberá definir quién será su nuevo entrenador para afrontar lo que queda del Torneo Apertura, el inicio de la Copa Sudamericana y la disputa del Torneo Clausura, que será clave para definir su permanencia en la Primera División.