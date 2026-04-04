Continúa la actividad del Nacional de Clubes de Sóftbol 2026

Por la noche, Estudiantes venció a Patronato por 5-2 en el estadio Nafaldo Cargnel.

Este sábado continuó la actividad correspondiente al Campeonato Nacional de Clubes de Sóftbol “Gustavo Godoy”. En las diversas sedes dispuestas para este campeonato en Paraná hubo actividad por las cuatro divisiones que conformaron el torneo.

Lógicamente, lo más destacado pasó por la Zona Campeonato, con grandes encuentros durante una jornada severamente afectada por la lluvia que afectó a la capital entrerriana. Esto y la lógica demora entre partidos ralentizaron la disputa del fixture prometido para la jornada.

En la Zona Campeonato, compuesta por Talleres, CEF, Estudiantes, Patronato, Don Bosco, Oro Verde, Indios y Liniers (ambos de Bahía Blanca) hubo interesantes encuentros. Sobresale entre ellos el triunfo del Patrón sobre Talleres, que estaba invicto, por 4-3 y la posterior victoria del Albinegro sobre el Rojinegro por 5-2.

Los resultados hasta el momento son los siguientes:

-Resultados de Talleres (récord 6-1):

8-1 vs. Estudiantes.

8-1 vs. Liniers.

4-2 vs. Oro Verde.

6-4 vs. CEF.

6-0 vs. Indios BB.

3-4 vs. Patronato.

9-0 vs. Don Bosco.



-Resultados de CEF (récord 6-1):

4-0 vs. Estudiantes.

2-1 vs. Patronato.

11-5 vs. Liniers.

4-6 vs. Talleres.

4-0 vs. Don Bosco.

3-2 vs. Oro Verde.

14-1 vs. Indios BB.



-Resultados de Patronato (récord 5-2):

8-2 vs. Don Bosco.

1-2 vs. CEF.

7-0 vs. Indios BB.

6-0 vs. Oro Verde.

6-2 vs. Liniers.

4-3 vs. Talleres.

2-5 vs. Estudiantes.



-Resultados de Estudiantes (récord 4-3):

0-4 vs. CEF.

1-8 vs. Talleres.

3-1 vs. Don Bosco.

0-1 vs. Oro Verde.

4-3 vs. Indios.

5-2 vs. Patronato.

8-0 vs. Liniers.



-Resultados de Don Bosco (récord 2-5):

2-8 vs. Patronato.

3-1 vs. Oro Verde.

0-4 vs. CEF.

1-3 vs. Estudiantes.

3-4 vs. Liniers.

2-0 vs. Indios BB.

0-9 vs. Talleres.



-Resultados de Oro Verde (récord 3-4):

2-1 vs. Indios BB.

1-3 vs. Don Bosco.

2-4 vs. Talleres.

2-3 vs. CEF.

0-6 vs. Patronato.

1-0 vs. Estudiantes.

8-7 vs. Liniers.