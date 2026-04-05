Mariano Navone se consagró campeón en Bucarest

Este domingo, Mariano Navone disputó la final del ATP 250 de Bucarest, Rumania, en búsqueda del primer título de su carrera. Luego de superar un encuentro que se extendió por más de tres horas y media en las semifinales, el rival de este domingo para el argentino fue el español Daniel Mérida.

Navone venía de vencer al octavo preclasificado, el neerlandés Botic van de Zandschulp (5/7, 7/6 (3) y 7/5), mientras que el español Mérida había bajado al tercer preclasificado, Fábián Marozsan (6/7 (4), 6/3 y 6/1).

El partido comenzó con determinada comodidad para el argentino que ganó el primer set por 6/2 y se adelantó en la final. Sin embargo, el español se recuperó durante el segundo set y se impuso por 6/4 para forzar el set de desempate.

En dicho set, Mérida comenzó 3/1 arriba y parecía encaminarse al triunfo, sin embargo, Navone reaccionó y ganó cuatro games consecutivos para quedar a tiro de la victoria con su saque. Desafortunadamente para él debió esperar. Es que perdió ese game y el partido se estiró un poco más hasta el triunfo final por 7/5.

Navone ganó así el primer título de su carrera en su tercera final en el circuito (ya había jugado la definición de Bucarest en 2024). Este triunfo le permitirá escalar 18 lugares en el ranking mundial para saltar desde el 60° al 42°, por lo que el lunes volverá al Top 50 después de más de un año.

Resultados de Mariano Navone

-Dieciseisavos de final:

6/4 y 7/6 (8) vs. Christopher O’Conell.

-Octavos de final:

6/2 y 6/1 vs. Elmer Möller.

-Cuartos de final:

3/6, 6/2 y 6/3 vs. Alex Molcan.

-Semifinales:

5/7, 7/6 (3) y 7/5 vs. Botic van de Zandschulp.

-Final:

6/2, 4/6 y 7/5 vs. Daniel Mérida.