La menor hallada sin vida en su casa en Federación llevaba fallecida un mes, según la autopsia

La ciudad de Federación se encuentra sumida en la consternación tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una menor en su vivienda el jueves a la tarde. En una reciente actualización de la investigación, la fiscal a cargo, Josefina Penón, reveló en diálogo con el programa La Última Campana datos escalofriantes: según el informe preliminar del médico forense de Concordia, la data de muerte de la menor sería de aproximadamente un mes.

Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los restos, la autopsia inicial en Concordia no pudo determinar con precisión la causa del fallecimiento. Por este motivo, el Ministerio Público Fiscal dispuso el traslado de los restos al Cuerpo Médico Forense de la ciudad de Paraná, donde se realizará un examen óseo más exhaustivo para intentar arrojar luz sobre lo sucedido.

Situación legal de los progenitores

Los padres de la menor permanecen detenidos y, tras cumplirse el plazo de 48 horas, serán citados durante la tarde de este sábado para brindar su declaración de imputado. La fiscal explicó que, tras este paso procesal, estará facultada para solicitar medidas de coerción ante el juez.

La causa ha sido caratulada “prima facie” como abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo. Al respecto, Penón señaló que se trata de delitos con penas elevadas y de cumplimiento efectivo, aunque el monto final dependerá del desarrollo de la investigación y las pruebas recolectadas.

Detalles de la investigación y entorno familiar

La investigación busca determinar las responsabilidades de cada progenitor. Se ha dado a conocer que la víctima presentaba una discapacidad importante, tanto física como mental, que la hacía dependiente de cuidados constantes para su subsistencia.

Dentro del legajo judicial se analizan diversos testimonios y antecedentes. Primero existen versiones de vecinos que indican que el hombre no residía en el domicilio y habría regresado recientemente. No obstante, la fiscalía investiga el grado de conocimiento y responsabilidad que le cabe.

Por otro lado, la fiscal confirmó que existen reportes sobre intentos previos de la mujer de atentar contra su propia vida, información que ya ha sido incorporada a la causa.

Por último, fiscalía confirmó que en el mismo domicilio residía otro menor de edad, hijo del matrimonio.

La fiscalía continuará tomando declaraciones a vecinos y testigos identificados durante el transcurso de la semana para reconstruir la dinámica familiar y los movimientos en la vivienda durante el último mes. La reserva de sumario se mantiene hasta que los imputados tomen conocimiento formal de las pruebas en su contra junto a su defensa técnica.

Fuente: Programa La Última Campana de Federación / Ahora.com.ar