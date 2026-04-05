Se presentará en Buenos Aires la biografía de Sergio Montiel

El libro de Antonio Tardelli sobre la biografía de Sergio Montiel se presentará este jueves en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires.

La biografía de Sergio Alberto Montiel, dos veces gobernador de Entre Ríos, será presentada este jueves en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se trata de un libro escrito por el periodista Antonio Tardelli luego de una prolongada investigación histórica. La actividad tendrá lugar desde las 14.30 en la Casa de Entre Ríos en la Capital Federal (Suipacha 844).

El texto repasa la polémica y gravitante figura del dirigente político desde su infancia, marcada por el crimen de su padre militar durante un levantamiento de signo radical, hasta su ocaso luego de su controvertido segundo gobierno. Aborda también sus dos mandatos al frente del Poder Ejecutivo, sus cambiantes vínculos con Raúl Alfonsín, sus enfrentamientos con el radical César Jaroslavsky y con el peronista Jorge Busti, además del juicio político que enfrentó en 2002 luego de los convulsionados días del Argentinazo y la muerte en esos sucesos de tres ciudadanos entrerrianos.

El libro se titula “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”.