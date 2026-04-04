Con gol de Ávalos, Independiente le ganó el clásico a Racing

Por la 13ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Independiente y Racing se midieron en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El partido se jugó en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y tuvo el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, acompañado por Germán Delfino en el VAR.

En los instantes iniciales del juego Independiente dejó clara su intención de pararse como protagonista. Presión sobre la salida de su rival y combinaciones cerca del arco defendido por Facundo Cambeses fueron prueba de esto. Pero ese dominio inicial no llevó peligro.

La primera ocasión clara fue para Racing. Luego de algunos minutos de dominio del Rojo, el equipo visitante comenzó a animarse y Marco Di Césare buscó a Santiago Solari con un balón largo que lo encontró solo dentro del área. Para no perder tiempo, el atacante ensayó una pirueta cuya definición fue defectuosa y acabó perdiéndose por el costado derecho del arco de Rodrigo Rey.

En un partido en el que pasaba muy poco, otra vez llegó Racing, pero en esta ocasión con un tiro de esquina impulsado desde el costado izquierdo del ataque. El centro potente de Baltasar Rodríguez parecía tener destino hacia el arco, pero la intervención de Gabriel Ávalos impidió que el balón llegue a la valla de Rey y lo desvió hacia un nuevo córner.

Después de un tiro de larga distancia de Santiago Montiel que se fue apenas por encima del travesaño, el visitante contestó con una muy clara. Un excelente pase de Adrián Fernández ubicó a Tomás Conechny dentro del área.

El delantero intentó un pase al medio y se encontró con la mano de Sebastián Valdez. La jugada, de todas maneras, fue sancionada como offside, aunque el VAR llamó para su revisión. Primero se anuló la sanción de posición adelantada y luego el árbitro Leandro Rey Hilfer acertó al cobrar penal.

El ejecutante fue Adrián Martínez, que intentó picar la definición y acabó impulsando el balón por encima del travesaño. Esto provocó un encontronazo entre los futbolistas que no pasó a mayores.

En los instantes finales del primer tiempo hubo incidentes entre el banco de suplentes del visitante y los hinchas locales que demoraron la continuidad del encuentro. Frente a este panorama el árbitro añadió nueve minutos que, de todas maneras, tuvieron muy poco juego. El entretiempo llegó sin cambios en el tanteador.

En el arranque del complemento llegó la primera chance clara del encuentro para el anfitrión. Fue Iván Marcone quien puso punto final a una buena asociación ofensiva con un remate desde la medialuna del área que Cambeses rechazó hacia el tiro de esquina.

Adelantado, Independiente comenzó a dejar espacios para los contragolpes de Racing, que cerca estuvo de aprovechar uno a los 10 minutos. Fue tras un avance de Solari por la derecha que terminó con el desborde del atacante. Desde el costado derecho envió un centro para la llegada de Maravilla Martínez. Cuando parecía que el delantero podría redimirse del penal errado, falló al momento de definir y la pelota rozó en Arias y quedó en poder de Rey.

Poco después, Baltasar Rodríguez realizó una gran acción individual por la derecha que finalizó con un buscapié que pasó por toda el área chica antes de perderse por el otro costado. Nadie llegó para empujar y empezaba a evidenciarse cierto cansancio en el local.

Después de una buena asociación entre Arias y Montiel por la derecha el balón llegó a la posición de Ávalos de espaldas al arco, prácticamente en el poste derecho del ataque. Desde allí impulsó el balón con una pirueta que cayó fortuitamente en la posición de Ignacio Malcorra por el centro del área. El mediocampista remató de primera, pero su disparo encontró el cuerpo de un rival que evitó el tanto.

Sobre los 20 volvió a quedarse con las ganas el visitante. Un balón largo jugado para Solari terminó en una buena asistencia del atacante para Maravilla Martínez. Desde dentro del área, el delantero intentó definir con la zurda, pero se encontró con un excelente cierre de Arias que envió el balón al tiro de esquina. El ex Instituto estaba negado.

Después de otro contragolpe malogrado por el visitante, Independiente llegó a la apertura del marcador a los 36 minutos. Fue tras un buen avance de Montiel por la derecha. Sin posibilidad de rematar de zurda, el atacante desbordó y envió un pase al medio para la llegada de Gabriel Ávalos, que empujó el balón con una barrida para el 1-0 que resultó definitivo.

Independiente aguantó los embates de su clásico rival y se aseguró una nueva victoria en el clásico. Con el triunfo, el equipo de Quinteros cortó su mala racha en el torneo local y así llegó a los 17 puntos, con los que está en la octava posición de la Zona A. Con la derrota, la Academia quedó en la quinta posición de la Zona B con 18 unidades.

En la próxima fecha, el equipo de Gustavo Costas deberá recibir a River Plate el domingo 12 de abril desde las 20; mientras que al Rojo le tocará visitar a Boca Juniors un día antes, desde las 19.30.

-SÍNTESIS-

Independiente 1-0 Racing.



Gol:

36’ST: Gabriel Ávalos.



Incidencia:

40’PT: Adrián Martínez (RAC) falló un penal.



Formaciones:

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez.

DT: Gustavo Quinteros.



Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Solari, Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.



Cambios:

13’ST: ingresó Mateo Pérez Curci por Lautaro Millán (IND).

28’ST: ingresó Duván Vergara por Tomás Conechny (RAC).

34’ST: ingresó Maximiliano Gutiérrez por Facundo Valdez (IND).

38’ST: ingresó Bruno Zuculini por Baltasar Rodríguez (RAC).

38’ST: ingresó Matko Miljevic por Adrián Fernández (RAC).

41’ST: ingresó Juan Fedorco por Santiago Montiel (IND).

44’ST: ingresó Gastón Martirena por Agustín García Basso (RAC).



Amonestados:

21’PT: Santiago Sosa (RAC).

38’PT: Sebastián Valdez (IND).

50’PT: Marcos Rojo (RAC).

13’ST: Santiago Montiel (IND).

49'ST: Matko Miljevic (RAC).



Árbitro: Leandro Rey Hilfer. VAR: Germán Delfino.



Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.