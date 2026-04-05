Sionista superó a La Armonía en el único juego entrerriano de la Liga Federal

Este sábado, el Centro Juventud Sionista recibió al Club La Armonía de Colón en el marco de una nueva presentación dentro de la Liga Federal de Básquet. Fue por la Zona A de la Conferencia Litoral, conformada por equipos entrerrianos y santafesinos.

El duelo siempre favoreció al dueño de casa. Sioni fue imparable en el Moisés Flesler y comenzó con ventaja de cinco al cabo de los primeros diez minutos en los que se impuso por 24-19. En el segundo cuarto amplió la distancia a ocho tantos para irse al descanso arriba por 45-37, anticipando que se encontraba en una noche de alto goleo.

El encuentro quedó prácticamente sentenciado en el desarrollo del tercer tramo, cuando el equipo anfitrión logró estirar la diferencia y cerró 13 puntos arriba de su rival. Con el tanteador 70-57, al equipo de Santiago Vesco podía bastarle con administrar el desarrollo del juego. Sin embargo, fue por más: el equipo paranaense arrolló al visitante y acabó ganando el juego por 31 puntos de diferencia: fue 96-65.

El goleador del juego estuvo en el vencedor: Nicolás Guaita anotó 21 puntos y nadie convirtió más que él en el partido. Lo siguió su compañero Franco González, autor de 17 puntos (además capturó nueve rebotes).

En el equipo colonense destacaron Pablo Bilat y Patricio Impini, ambos con 16 puntos. El primero además otorgó cinco asistencias y el segundo tomó siete rebotes.

La próxima presentación para Sionista será como visitante de Recreativo en el estadio Antonio Zorzet el miércoles 8 de abril, desde las 21.30. La Armonía también enfrentará al Bochas en su próxima presentación, pero lo hará como local el 10 de abril a partir de las 21.30.