Condenan a 18 personas por integrar una red de narcotráfico que operaba en Entre Ríos desde dos cárceles

Dos bandas narco que trabajaban coordinadas y con una característica en común: eran dirigidas desde cárceles entrerrianas, una práctica que se extiende desde hace varios años en la provincia. La Justicia condenó a 18 personas a distintas penas según sus roles en la actividad delictiva desbaratada tras una investigación instruida en el Juzgado Federal de Victoria, tras un juicio abreviado.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral Federal de Paraná, presidido por Sebastián Gallino, quien homologó el acuerdo al que arribaron el fiscal Juan Sebastián Podhainy, la defensora pública oficial Noelia Quiroga, y los abogados particulares Claudio Berón, Daniel Ochoteco y Andrea Noguera. De esta manera, se condenó a 18 integrantes de una organización criminal dedicada al comercio de estupefacientes que operaba en las ciudades de Victoria y Paraná. El fallo analizó la compleja investigación que reveló cómo la red distribuía marihuana y cocaína, incluso bajo la coordinación de líderes alojados en unidades penales.

La pesquisa determinó que, entre abril de 2023 y diciembre de 2024, los imputados conformaron una organización conjunta para comercializar drogas en diversas cantidades. La red se dividía en dos grupos principales: uno liderado por Juan Alexis Millen, que operaba en el barrio Las Flores de Paraná y desde la Unidad Penal N° 7 de Gualeguay; y otro encabezado por Jonathan Jorge David Luque, quien coordinaba las operaciones desde la Unidad Penal N° 5 de Victoria, secundado por la familia Torres y Ayelén Montojo.

La droga secuestrada en un allanamiento.

Los acusados se repartían funciones de aprovisionamiento, almacenamiento, fraccionamiento y venta al menudeo. La logística incluía el traslado de sustancias y dinero entre Paraná y Victoria, tareas que estaban primordialmente a cargo de Jorge Sebastián Andino, quien realizaba los viajes en vehículos particulares. En total, los operativos de allanamiento permitieron incautar más de 13 kilos de marihuana y 1,5 kilos de cocaína, además de una suma superior a los 9 millones de pesos.

El Ministerio Público Fiscal basó su acusación en numerosas evidencias, como tareas de inteligencia y vigilancia que reunieron registros fílmicos y fotográficos realizados por la División Toxicología de la Policía de Entre Ríos, que constataron las transacciones y los movimientos de los implicados. También hubo escuchas telefónicas y las numerosas transcripciones que detallaban la coordinación de los cargamentos, los pagos y el estado de la recaudación organizada por los eslabones superiores. También, los resultados de allanamientos donde se hallaron drogas fraccionadas, balanzas de precisión, armas y grandes sumas de dinero en los domicilios de los imputados y en sus celdas dentro de las unidades penales.

El juez Gallino validó el acuerdo de juicio abreviado, concluyendo que la prueba recolectada era "amplia y convergente" para acreditar la autoría de los acusados. El Tribunal destacó que la actividad era "coordinada y dinámica", con roles bien definidos para garantizar el flujo de la mercancía ilícita.

El detalle de las condenas

Según los roles de cada uno de los imputados en la organización criminal, las condenas quedaron de este modo:

Líderes y coautores

Jonathan Jorge David Luque: 6 años y 6 meses de prisión y una multa de $7.020.000. Fue hallado coautor de comercio de estupefacientes, agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por cometerse desde un lugar de detención.

Luciano Torres: 6 años de prisión y una multa de $7.020.000. Coautor de comercio de estupefacientes agravado por la organización de tres o más personas.

Juan Alexis Millen: 6 años de prisión y una multa de $7.020.000. Coautor de tenencia con fines de comercialización agravada por la organización y por ser cometida en prisión, en concurso real con un hecho previo de similares características.

Priscila Andrea Millen: 6 años de prisión (bajo modalidad de prisión domiciliaria) y multa de $7.020.000. Coautora de tenencia con fines de comercialización agravada.

Partícipes secundarios en el comercio agravado

Ayelén del Luján Montojo: 4 años y 10 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Carlos Alberto Torres: 4 años y 6 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Carlos Mariano Torres: 4 años y 6 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Jorge Sebastián Andino: 4 años y 6 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Magdalena Brassesco: 4 años y 4 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Mirta Alejandra Rossi: 4 años y 3 meses de prisión (bajo modalidad de prisión domiciliaria) y multa de $4.680.000.

Mateo Jeremías Torres: 4 años y 2 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Rodrigo Manuel Paggi: 4 años de prisión y multa de $4.680.000.

Jackeline Nicole Rossi: 3 años y 6 meses de prisión (bajo modalidad de prisión domiciliaria) y multa de $3.120.000.

Aixa Paula Vera: 3 años de prisión de ejecución condicional y multa de $3.120.000.

Partícipes secundarios en la tenencia agravada

Gregorio Gaspar Ríos: 5 años y 6 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Silvina Paola Andrea Bustos: 4 años y 6 meses de prisión y multa de $4.680.000.

Facilitadores de lugar

Carlos Marcelo Molina: 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa de $1.800. Fue responsabilizado por facilitación de lugar para el resguardo de estupefacientes.

Marilina Soledad Herlein: 3 años de prisión de ejecución condicional y una multa de $1.800, también por el delito de facilitación de lugar.

El Tribunal también ordenó el decomiso de los vehículos (un VW Gol y un Fiat Siena) y que el dinero secuestrado se utilice para cubrir las multas impuestas.