Semana Santa: Entre Ríos se destacó en un fin de semana turístico con impacto nacional

En la provincia de Entre Ríos, Villa Elisa fue uno de los destinos más visitados este fin de semana largo.

El fin de semana largo de Semana Santa 2026 volvió a mostrar el peso del turismo interno en Argentina: más de 2,8 millones de personas viajaron por el país y generaron un impacto económico superior a los $808.198 millones, según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En ese contexto, Entre Ríos volvió a consolidarse como uno de los destinos más elegidos, en línea con una tendencia general: viajes más cortos, de cercanía y con un gasto más moderado.

La provincia registró una ocupación promedio del 74% y recibió 287.773 visitantes entre turistas y excursionistas. El movimiento económico alcanzó los $21.734 millones, con un gasto promedio diario de $103.224 por turista.

Localidades como Villa Elisa (97% de ocupación), Colón (80%) y Paraná se destacaron por su nivel de convocatoria, con propuestas que combinaron turismo termal, naturaleza, eventos gastronómicos y celebraciones religiosas.

La agenda incluyó festivales como la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Federación, la Pre Fiesta del Sábalo en Victoria y el Festival Pueblos y Sabores en Gualeguaychú, además de tradicionales circuitos religiosos.

Las expresiones de fe, como los recorridos de las siete iglesias y peregrinaciones, también tuvieron alta participación.

El movimiento turístico se vio parcialmente afectado en los inicios del fin de semana por dos siniestros viales de relevancia: uno en el puente General Urquiza sobre la Ruta Nacional 12, que permaneció cortado durante varias horas el miércoles por la tarde, y otro en la Ruta Nacional 14, frente a Gualeguaychú, donde un choque entre camiones generó un incendio de gran magnitud y largas demoras.

Un mapa federal: cómo se movieron las provincias

El movimiento turístico fue amplio y heterogéneo en todo el país, con buenos niveles de ocupación y propuestas diversas:

-En la Provincia de Buenos Aires, la Costa Atlántica concentró gran parte del flujo, con Mar del Plata como principal destino y picos de ocupación superiores al 80% en localidades como Pinamar y Cariló. Tandil también alcanzó ocupación plena impulsada por el turismo religioso.La Ciudad de Buenos Aires recibió unos 100.000 turistas, con una ocupación hotelera cercana al 67% y un impacto económico superior a los $35.000 millones.

-En Córdoba, la ocupación superó el 70%, con picos del 100% en algunas localidades, impulsada por festivales, gastronomía y turismo religioso.

-Mendoza alcanzó un 82% de ocupación, con fuerte atractivo en el enoturismo y la agenda cultural.

-Misiones fue uno de los destinos más fuertes, con más de 25.000 visitantes en el Parque Nacional Iguazú y ocupación superior al 90%.

-En el norte, Jujuy y Salta registraron niveles por encima del 70% y picos del 100%, con fuerte protagonismo de las celebraciones religiosas.

-Corrientes superó el 70% de ocupación, con picos cercanos al 90% en los Esteros del Iberá.

-San Juan y La Rioja ofrecieron propuestas vinculadas al turismo religioso, cultural y enoturístico.

-En la Patagonia, Neuquén, Río Negro y Chubut mostraron buena actividad con propuestas de naturaleza y eventos tradicionales.

-Santa Cruz y Tierra del Fuego también registraron movimiento sostenido, con epicentro en destinos como El Calafate y Ushuaia.

-En el Litoral, Santa Fe y Chaco tuvieron niveles más moderados, aunque con fuerte presencia de turismo regional.

-Formosa, La Pampa, San Luis y Santiago del Estero registraron movimiento sostenido, impulsado principalmente por escapadas cortas.

Un turista más austero y de cercanía

El informe marcó un cambio claro en el comportamiento del viajero: la estadía promedio fue de 2,6 noches y el gasto diario mostró una caída en términos reales.

En ese escenario, destinos cercanos y accesibles —como Entre Ríos— resultaron especialmente favorecidos, consolidando una tendencia que ya se había visto en otros fines de semana largos: más viajes, pero más breves y con consumo moderado.

Balance

El balance de Semana Santa fue positivo en términos de movimiento turístico, con una fuerte dispersión territorial y protagonismo de las economías regionales.

Dentro de ese mapa, Entre Ríos no solo sostuvo buenos niveles de ocupación, sino que reafirmó su posicionamiento como destino estratégico del turismo interno, apoyado en su cercanía a grandes centros urbanos y en una oferta diversa que combina río, termas, cultura y tradición.

Fuente: CAME.