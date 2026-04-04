Véliz tuvo revancha y le dio la victoria a Rosario Central

Este sábado por la noche, la actividad correspondiente a la 13ª fecha de la Zona B en el Torneo Apertura de la Liga Profesional contó con la presentación de Rosario Central y Atlético Tucumán. Se enfrentaron en el estadio Gigante de Arroyito, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y la presencia en el VAR de Héctor Paletta.

Central tuvo rápidamente una chance de ponerse en ventaja. Después de una buena acción individual de Gaspar Duarte por derecha y un centro que no llegó a destino, Alejo Véliz aprovechó la demora de Javier Domínguez para rechazar la pelota y la punteó dentro del área, recibiendo una patada del jugador decano.

Tras esa acción, Nicolás Ramírez revisó la jugada en el VAR y sancionó penal de manera acertada: el Canalla pudo ponerse 1-0 con la definición de Véliz desde los doce pasos. Sin embargo, Luis Ingolotti adivinó la intención del delantero y contuvo su remate con destino al costado derecho del arco. En el rebote también contuvo la definición de Jaminton Campaz. En 11 minutos seguían 0-0.

El equipo de Julio Falcioni tuvo su primera llegada clara en un intento de larga distancia de Nicolás Laméndola. El remate del atacante parecía tener destino de gol, pero dio en el travesaño luego de superar a Jorge Broun y picó dentro del área chica. No pudo ser.

Y en la siguiente anotó el local. Desde la izquierda, Campaz ubicó la llegada de Véliz por el centro del ataque. El delantero fue hacia el primer palo y cabeceó el balón tras el centro del colombiano contra el poste derecho de Ingolotti para estampar el 1-0. Iban 31 minutos.

Pero el Decano consiguió empatarlo rápido. Fue a los 36 minutos, cuando un error en la cesión hacia atrás por parte de Luca Raffin habilitó la carrera de Leandro Díaz. El atacante avanzó con balón dominado y amagó una definición frente a Jorge Broun para luego si poner el balón contra el costado izquierdo de su arco y anotar el 1-1 parcial.

En el segundo tiempo ambos equipos contaron con numerosas chances de gol, pero fue Central el que acabó aprovechando una de sus ocasiones claras. Antes estuvo muy cerca con un remate de Franco Ibarra desde afuera del área que pasó entre múltiples piernas y dio contra el poste derecho del arco de Ingolotti.

El gol llegó a los 30 minutos (casi como en la primera mitad). Otra vez apareció Véliz, que concluyó una buena sucesión de pases con una definición que pasó por debajo de Ingolotti, por el centro del arco para el 2-1 parcial, que resultaría definitivo.

El equipo de Julio Falcioni no pudo aprovechar su mejor ocasión. Leandro Díaz tuvo una oportunidad inmejorable tras un cierre de Raffin que dejó el balón dentro del área, pero el disparo del atacante quedó en las manos del guardameta anfitrión.

El triunfo dejó al conjunto rosarino con 21 puntos en la segunda ubicación de la Zona B; mientras que el Deca se ubica 13° en el grupo con nueve unidades.

En la próxima fecha, Tucumán deberá recibir a Tigre el domingo 12, desde las 17.30; mientras que el elenco de Jorge Almirón visitará a Huracán en ese mismo día y horario.

-SÍNTESIS-

Rosario Central 2-1 Atlético Tucumán.



Goles:

31’PT: Alejo Véliz (CEN).

38’PT: Leandro Díaz (TUC).

30’ST: Alejo Véliz (CEN).



Incidencia:

11’PT: Luis Ingolotti (TUC) le contuvo un penal a Alejo Véliz (CEN).



Formaciones:

Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Luca Raffin, Alexis Soto, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Guillermo Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.



Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Cléver Ferreira, Gastón Suso, Juan Infante; Ezequiel Ham, Javier Domínguez; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

DT: Julio Falcioni.



Cambios:

19’ST: ingresó Carlos Quintana por Agustín Sández (CEN).

20’ST: ingresó Enzo Copetti por Guillermo Fernández (CEN).

24’ST: ingresó Emanuel Coronel por Gaspar Duarte (CEN).

24’ST: ingresó Ramiro Ruiz Rodríguez por Renzo Tesuri (TUC).

24’ST: ingresó Lautaro Godoy por Ezequiel Ham (TUC).

39’ST: ingresó Alexis Segovia por Nicolás Laméndola (TUC).

39’ST: ingresó Leonel Vega por Javier Domínguez (TUC).

40’ST: ingresó Federico Navarro por Alejo Véliz (CEN).



Amonestados:

16’PT: Nicolás Laméndola (TUC).

21’PT: Agustín Sández (CEN).

43’PT: Guillermo Fernández (CEN).

1’ST: Franco Ibarra (CEN).



Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Héctor Paletta.



Estadio: Gigante de Arroyito.

Video: Liga Profesional.