Por un fuerte temporal en Nogoyá, hubo caída de árboles y daños en techos

Cuadrillas municipales trabajan en el despeje de calles y retiro de árboles caídos, mientras se pide a los vecinos circular con precaución.

Un fuerte temporal afecto a la ciudad de Nogoyá durante la madrugada de este sábado. Una vez que el clima lo permitió, equipos de la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos se desplegaron en distintos sectores de la ciudad para realizar tareas de despeje, retiro de árboles caídos y limpieza de calles.

Según público el municipio en sus redes sociales, las cuadrillas trabajan de manera continua con el objetivo de garantizar la seguridad de los vecinos y restablecer la normalidad lo antes posible. Desde el municipio se solicita a la población circular con precaución en las zonas afectadas, ya que aún se registran obstáculos en la vía pública.

Asimismo, se recuerda que ante cualquier inconveniente los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al número 103, donde se reciben los reportes y se coordinan las intervenciones necesarias.

Uno de los mayores daños materiales se registró en las instalaciones del Club Ferro de Nogoyá. Según se reportó, la entidad deportiva sufrió voladura de techo en el sector cantina a causa de la fuerte tormenta desatada en la noche del viernes, indicó Ahora.