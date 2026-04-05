Un hombre murió en un incendio en un complejo de departamentos de Chajarí

El incendio se desató en un departamento de calle Rocamora de Chajarí.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo en calle Rocamora de Chajarí. La víctima fue hallada sin vida en el interior de una de las unidades.

Un hombre de 60 años falleció como consecuencia de un incendio registrado en un complejo de departamentos de la ciudad de Chajarí durante la madrugada de este domingo.

El hecho ocurrió alrededor de las 2.40 en un inmueble ubicado en calle Rocamora al 2.800, donde, por causas que se investigan, se desató un foco ígneo en una de las unidades habitacionales.

Según informó, el propietario del lugar, Jorge Marcelo Bagalciaga, el recinto afectado se encontraba ocupado por Héctor Hugo Halm, de 60 años. Tras el control del incendio, el hombre fue hallado sin vida en el interior del departamento, con su cuerpo calcinado.

En el lugar intervino personal policial y de emergencias, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que se originó el incendio y la muerte de Halm.