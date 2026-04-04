Un entrerriano de Crespo sorprendió en TV por su increíble parecido con Abel Pintos

Nicolás Zárate, camionero oriundo de Entre Ríos, se presentó en el programa Es mi sueño y dejó a todos impactados por su similitud con el cantante.

Un participante entrerriano se volvió protagonista inesperado de la televisión nacional. Nicolás Zárate, camionero oriundo de Crespo, en la provincia de Entre Ríos, sorprendió al jurado y al público del programa Es mi sueño por su asombroso parecido físico con Abel Pintos.

Desde su ingreso al estudio, la reacción fue inmediata: facciones, gestos y sonrisa generaron una comparación inevitable con el reconocido artista. El propio Pintos no ocultó su sorpresa, subió al escenario y, entre risas, bromeó sobre un posible parentesco: “somos separados al nacer”, lanzó, en uno de los momentos más comentados de la noche.

El episodio tuvo un fuerte componente local: Zárate no solo representa a la provincia, sino que además es oriundo de Crespo, lo que despertó el orgullo entrerriano en redes sociales y entre los televidentes que siguieron su participación.

Más allá del impacto visual, el participante interpretó una canción en el ciclo conducido por Guido Kaczka, aunque no logró avanzar en la competencia. Sin embargo, su paso por el programa quedó marcado por el cruce con el cantante y por un momento televisivo que rápidamente se viralizó.

Fuente: TN.