Intento de femicidio en Concordia: un hombre fue detenido tras herir de gravedad a su pareja

Minutos antes del amanecer de este sábado, un grave hecho de violencia de género ocurrió en la intersección de las calles Sargento Cabral y 53 de la ciudad de Concordia, donde una mujer terminó luchando por su vida y su pareja detenida tras un rápido operativo policial.

El personal de la comisaría segunda acudió al domicilio tras recibir un llamado de alerta de vecinos del lugar. Según los testimonios recolectados, se escucharon gritos de auxilio provenientes de la habitación de una pareja que convivía en la casa. Al acercarse para asistir, los testigos observaron al hombre salir corriendo del lugar, mientras que en el interior hallaron a la mujer tendida en el suelo y cubierta de sangre.

La víctima fue trasladada de urgencia por una unidad sanitaria al hospital Masvernat. Según el parte médico, presenta múltiples heridas de gravedad, incluyendo traumatismos punzocortantes en la zona occipital y lesiones en la región cervical, espalda y tórax.

Debido a una herida cortante penetrante en el tórax que le provocó un neumotórax derecho, la paciente permanece con asistencia respiratoria mecánica y diagnóstico reservado.

La fiscal Espinosa libró de inmediato un mandamiento de captura para el presunto autor. Tras un operativo de búsqueda, los efectivos lograron localizar al sospechoso en el domicilio de su hermana, ubicado en las inmediaciones de calles Ibáñez y Laroca, donde fue aprehendido.

En el lugar del hecho trabajó la División Policía Científica realizando las pericias correspondientes y se procedió al secuestro de prendas de vestir tanto de la víctima como del detenido para avanzar en la investigación de la causa, caratulada inicialmente como tentativa de homicidio en contexto de violencia de género.