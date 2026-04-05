Gimnasia enfrenta a Sportivo Belgrano por el Torneo Federal A

El "Lobo" viene de perder sus dos primeros partidos en el torneo.

Este domingo, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay tendrá su encuentro correspondiente a la tercera fecha de la Zona A en el Torneo Federal A. En el estadio Juan Pablo Francia, el Lobo visitará a Sportivo Belgrano de San Francisco a partir de las 20.30.

Rodrigo Rivero será responsable de impartir justicia en el encuentro, acompañado por los jueces asistentes Luis Ortiz y Néstor Cáceres. El cuarto árbitro será Jonatan Mapelli.

Para Gimnasia se trata de una oportunidad de cambiar el rumbo. El equipo de Juan Luis Monge comenzó el torneo con dos traspiés: 1-2 frente a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo como visitante y 1-3 frente a Douglas Haig como local. Sin puntos luego de dos presentaciones, el equipo uruguayense está último.

Frente a este panorama, el entrenador trabajó con sus jugadores buscando corregir los errores cometidos en el pasado con el afán de lograr el primer resultado positivo de la temporada. Para Monge, los principales errores aparecieron durante los primeros minutos del juego, lo que los forzó a correr desde atrás en los partidos.

Para este partido, los elegidos por Monge son:

-Arqueros: Emilio Rébora y Ramiro Baro.

-Defensores: Jonathan Benítez, Ezequiel Chiapella, Facundo Laumann, Román Olagüe, Tomás Valle y Nicolás Suárez.

-Mediocampistas: Lautaro Altamirano, Alexis Arraigada, Juan Casares, Agustín Favre, Nicolás Germanier, Enzo Márquez, Nicolás Musico, Tomás Palladino, Juan Rodríguez

-Delanteros: Damián Baltoré, Micael Bogado y Augusto Sonzogni.

En frente, Gimnasia tendrá un equipo que comenzó mejor. Sportivo venció en su debut a 9 de Julio de Rafaela por 3-0 y luego empató como visitante con Gimnasia de Chivilcoy por 0-0. Con cuatro puntos aparece tercero y mantiene encendida la ilusión de ser protagonista del torneo para volver a la Primera Nacional.

El elenco cordobés confirmó a sus 22 convocados para este partido a través de sus redes sociales. La lista definida por Sergio Maza es la siguiente:

-Arqueros: Leonardo Martina y Pedro Bravo.

-Defensores: Gianfranco Ferrero, Jonathan Paiz, Bruno Cortese, Brian Flores, Leonardo Ferreyra, Tomás Pennesi, Lucas Alessi y Joaquín Vidal.

-Mediocampistas: Jeremías Giménez, Elías Franceschi, Juan Caviglia, Joaquín Bassani, Mateo Peralta Bau y Mariano Sagistrani.

-Delanteros: Alfio Lehman, Emanuel Mercado, Gonzalo Tarifa, Juan Bono Merlo, Juan Aróstegui y Germán Lesman.