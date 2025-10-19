Vélez superó a Sarmiento y sigue cerca de Lanús

El ingreso de Francisco Pizzini (foto) fue clave en la victoria de Vélez ante Sarmiento.

Este domingo la acción por la 13ª fecha de la Liga Profesional comenzó con dos partidos. Uno de ellos fue en Junín, donde Sarmiento recibió a Vélez en el estadio Eva Perón. El árbitro del juego fue Andrés Gariano, acompañado por Juan Pafundi en el VAR.

Nota en desarrollo.

Con 25 puntos, ahora el Fortín se ubica en la posición de escolta de Lanús (26), pero solo un punto por delante de Riestra (24), que todavía debe jugar. Sarmiento, por su parte, permanece en zona de clasificación con 15 unidades y su partido pendiente ante Rosario Central.

En la próxima fecha, el equipo de Guillermo Barros Schelotto recibirá a Talleres de Córdoba; mientras que el Verde será visitante de Platense.

-SÍNTESIS-

Sarmiento 0-2 Vélez



Goles:

16’ST: Francisco Pizzini.

22’ST: Manuel Lanzini.



Formaciones:

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Renzo Orihuela, Juan Insaurralde, Joel Godoy, Yair Arismendi; Julián Contrera, Manuel García, Carlos Villalba; Lucas Pratto e Iván Morales.

DT: Facundo Sava.



Vélez: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Agustín Bouzat; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Dilan Godoy.

DT: Guillermo Barros Schelotto.



Cambios:

22’PT: ingresó Aarón Quirós por Emanuel Mammana (VEL).

28’PT: ingresó Leandro Suhr por Julián Contrera (SAR).

ET: ingresó Francisco Pizzini por Diego Valdés (VEL).

11’ST: ingresó Santiago Rodríguez por Lucas Pratto (SAR).

11’ST: ingresó Elián Giménez por Carlos Villalba (SAR).

23’ST: ingresó Joaquín Ardaiz por Yair Arismendi (SAR).

34’ST: ingresó Tomás Galván por Manuel Lanzini (VEL).

34’ST: ingresó Florián Monzón por Dilan Godoy (VEL).

42’ST: ingresó Leonel Roldán por Claudio Baeza (VEL).



Amonestados:

28’PT: Carlos Villalba (SAR).

36’PT: Leandro Suhr (SAR).

19’ST: Claudio Baeza (VEL).

49’ST: Lisandro Magallán (VEL).



Árbitro: Andrés Gariano.VAR: Juan Pafundi.



Estadio: Eva Perón.